5 tipů, jak zklidnit děti a naučit je relaxovat

Text: Prima Žena

13. února 2017 | 15:00

Nabídka aktivního odpočinku v podobě masáží a různých způsobů relaxace je dnes obrovská už i pro děti. Ale opravdu je u nich třeba za relaxaci utrácet peníze? Tady je pět osvědčených tipů, jak děti zklidnit a naučit je relaxovat úplně zadarmo.



Nemusí spát, stačí, když leží

Stejně jako u dospělých, i potřeba spánku u dětí je individuální. Některé dítě ráno vstane a funguje celý den, jiné se rádo dospí. Spánek je sice nejlepší forma odpočinku, ale to ještě neznamená, že každé dítě musí chodit odpoledne spát. Úplně postačí, když má potomek možnost si na hodinku „zalézt“ a poležet třeba na polštáři. Dobře funguje, když je k tomu v domě nebo v bytě určené jedno konkrétní místo, kde dítě už tuší, jaký rituál ho čeká. „U nás doma k tomu dobře fungují bunkry, které děti staví z různých polštářů a dek,“ říká Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, který zaštiťuje úspěšný projekt Děti na startu, v němž vede nejmenší ke zdravému životnímu stylu. „Dám jim do bunkru další polštáře, zalezou si tam a já jim na půl hodiny nebo hodinu pustím audiopohádku, při které buď usnou, nebo neusnou.“ Pokud vaše děti nejsou zrovna „bunkroví“ nadšenci, nevadí. Můžete využít jakýkoliv jiný kout, který poslouží jako odpočinkové místo. Uvidíte, jak rychle se z relaxace stane rituál, který budou děti provádět zcela automaticky.





Buďte jim vzorem

Těžko přesvědčíte své dítě o tom, jak je odpočinek skvělý, když ho zanesete do postele, uložíte, nakážete mu odpočívat, a sami neodpočíváte. Je to jako s každou jinou aktivitou, u které je potřeba být dítěti vzorem. Jak na to? Udělejte z odpočinku zajímavost. „Nechce se ti spát? Nevadí. Vezmeme si do postele pár oblíbených knížek a budeme si chvilku prohlížet nebo číst,“ je jedna z cest, jak dítě nenásilnou formou přimět k relaxaci. Pokud je to ve vašich silách, zkuste aspoň začít siestu s potomkem – opravdu si společně čtěte, na chvilku si lehněte, povídejte si a uvidíte, že najednou bude dítě odpočívat bez protestů a rádo.





Naučte dítě relaxační hry

Některé děti stačí položit a budou odpočívat nebo usnou samy od sebe, temperamentnější potomky je potřeba trochu zklidnit. Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík navrhuje použít klidné hry,

