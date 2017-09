6 tipů, jak zvládnete práci na mateřské

Text: Prima Žena

13. září 2017 | 15:00

Do rodinného rozpočtu se hodí každá koruna, a to zvlášť v období, kdy je vaše ratolest nejmenší a výdaje zdánlivě nikdy nekončí. Mnoho maminek proto využívá možnost si během mateřské i rodičovské přivydělat. Zvažujete to také? Přečtete si naše rady, jak na to.



1. Hledejte práci chytře na internetu

Najít práci s flexibilní pracovní dobou, která vám umožní být s dítětem tak často, jak chcete, není jednoduché. Přeji jenom, většinu nabídek na pracovním trhu tvoří plné úvazky. Proto vám pravděpodobně bude víc vyhovovat pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná, nebo na DPP či DPČ. Při hledání práce vám spoustu času ušetří online profil na



2. Vyberete si oblast, ve které chcete pracovat

Některé maminky mají to štěstí, že se svojí profesi mohou věnovat i z domova prakticky stejně jako před porodem. Pokud do této skupiny nepatříte, nezoufejte, i tak si můžete najít zajímavou práci, která vás bude bavit. Můžete třeba hlídat další děti, doučovat cizí jazyky, nabídnout pomoc s úklidem v domácnosti nebo na zahradě, nadšené kuchařky mohou prodávat svoje výrobky. Pokud si dobře rozumíte se čtyřnohými mazlíčky, můžete například chodit venčit psy. Všechny tyto služby mají tu výhodu, že si sama určíte, jak často a kdy chcete pracovat. Celý seznam možných přivýdělků najdete



3. Ujasněte si, kolik času můžete práci věnovat

Zvlášť pokud je vaše dítě ještě hodně malé, je nutné dobře zvážit, kolik hodin týdně se chcete a můžete věnovat něčemu jinému. Zvládnete každodenní práci, nebo chcete spíš vykrýt volno, když vám dítě odjede na výlet? V takovém případě hledejte spíš flexibilní jednorázové přivýdělky.

