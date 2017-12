A v důchodu si to opravdu užít!

Text: Prima Žena

21. prosince 2017 | 12:00

Žádné starosti s udržováním domu či bytu, žádná samota a stesk. Naopak útulné bydlení v komunitě seniorů, které život baví a zajímají se o svět kolem sebe. Takové komunitní bydlení vzniklo v Praze-východ nedaleko Brandýsa nad Labem. Rozsáhlý areál se vzrostlými stromy, vlastním rybníkem a výběhem s ovečkami nabízí 28 bytových jednotek pro samostatné seniory.



V každém bytě je vybavená kuchyň, vlastní sociální zařízení a vestavěná skříň. Další zařízení tu ale nenajdete, je na budoucím obyvateli, aby si sem přestěhoval kus svého předchozího domova a cítil se tu opravdu dobře. Rozlehlé terasy se zahradním nábytkem přímo vybízí k posezení s rodinou nebo třeba se sousedkou. A když by se rozpršelo? Žádný problém, dva altánky umožňují posezení pod střechou s výhledem na rozkvetlé záhony.Vše je uzpůsobeno k tomu, aby se místní obyvatelé cítili pohodlně a bezpečně, samozřejmostí jsou bezbariérové vstupy, možnost zajištění dovážky obědů či nákupů, docházka praktického lékaře. Na Brázdimském statku jdou však ještě dál. Vědí dobře, že fyzická a duševní aktivita přispívá k udržení dlouhodobé kondice a mentální svěžesti. Proto do areálu dochází lektoři s bohatými zkušenostmi se seniory a nabízí různé formy vyžití jako je cvičení, tvořivé práce či trénink paměti. Pravidelně se vyjíždí za kulturou i přírodou, akce organizované přímo v místě vybízí rodinné příslušníky, aby se připojili. Pravidelný kontakt s rodinou se tu více než podporuje, zvláště oblíbené je společné grilování.Každý z nás má jiná očekávání a touhy, co by chtěl ještě zkusit, zažít. Proto je zde snaha o individuální přístup i vyhovět přáním, které se třeba dosud nepodařilo realizovat. Ať už chcete lenošit u bazénu, vyrobit si adventní věnec nebo si sednout do telefoního koutku ve stylu 60. let a zavolat svým blízkým, tady jste doma a život právě začíná!Více informací na www.brazdimskystatek.cz