Aqua Sport Club – plavání kojenců

Text: Prima Žena

19. října 2017 | 15:00

Chcete, aby vaše dítě mělo dobrý vztah k vodě, naučilo se základní plavecké dovednosti, případně i plavecké způsoby? Naše kurzy plavání jsou rozděleny do dvou částí – dětské plavání - plavání kojenců, batolat a dětí do 8mi let a kondiční plavání pro pokročilé děti na 25m plaveckém bazénu.



Všechny naše kurzy jsou vedeny zkušenými a odborně školenými instruktory a nebudou pro dítě pouhou výukou, budou i hrou a zábavou. Při pravidelném navštěvování kurzů plavání získají děti základní plavecké dovednosti, naučí se skoky do vody, splývat, vydechovat do vody, potápět se a budou ovládat prvky sebezáchrany. Pokročilejší děti naučíme základy plaveckých způsobů jako je kraul, znak a prsa. Děti z dětského plavání připravujeme na přestup do plaveckého 25m bazénu, kde se základní plavecké dovednosti dětí prohlubují a děti se zdokonalují v plaveckých způsobech, jejichž základy se již naučily. Děti, které se chtějí plavání věnovat závodně mají možnost chodit do Sportovního klubu ASC, kde tréninky probíhají 3-4x týdně pod vedením trenérů závodního plavání.



Plavání dětí podporuje celkové zdraví a všestranný rozvoj dítěte, v nejnižším věku upevňuje vztah mezi rodičem a dítětem a pro všechny se stane zpestřením denního režimu. V části dětského plavání, plaveme v nerezových bazénech, kde je našim klientům zaručena naprostá čistota vody a to díky čtyřfázové technologii čištění (UV lampa, OZON, pískové filtry a chlorace). Velká herna dopřeje odpočinek po lekci plavání, jak rodičům, tak i dětem. Děti si pohrají s kamarády a rodiče si odpočinou u kávy.