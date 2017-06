Aqua Sport Club – plavání kojenců

Text: Prima Žena

13. června 2017 | 12:00

Chcete, aby vaše dítě mělo dobrý vztah k vodě, naučilo se základní plavecké dovednosti, případně i plavecké způsoby? Naše kurzy plavání jsou rozděleny do dvou částí – dětské plavání - plavání kojenců, batolat a dětí do 8mi let a kondiční plavání pro pokročilé děti na 25m plaveckém bazénu.