Boj s nespavostí

Text: Prima Žena

19. ledna 2017 | 09:00

Počítání oveček aneb co by si „nespavci“ nejvíce přáli?

Snad každému z nás se to nejednou stalo. Postačí malé rozrušení, napětí, obavy, myšlenky, stres a ocitáme se v situaci jako slavný Mr. Bean v nezapomenutelné scéně s počítáním oveček. Možná je to lehká nadsázka, ale člověk, který pravidelně trpí nespavostí a je víc než zoufalý, klidně přistoupí i na možnost vytisknutí si obrázku s ovečkami a skutečně se pustí do jejich počítání, protože jeho jediným přáním je usnout.Problémy se spánkem má v dnešní hektické době každý třetí dospělý člověk. Kvalitní spánek bychom však neměli nijak podceňovat. Je nesmírně důležitý pro regeneraci našeho těla a ničím jiným není nahraditelný. Při nedostatečném spánku dochází ke zhoršení funkcí organismu i ke zhoršení psychického stavu. Pokud většinu času spíme méně jak pět hodin denně, zahráváme si s vlastním zdravím.S nespavostí se dá bojovat pomocí změny svého životního stylu, zbavení se stresu a zbytečných starostí. Důležitý je pravidelný přísun tekutin a vitamínů. Tělo by mělo do postele ulehat příjemně vyčerpané. Základem dobrého spánku je čerstvý vzduch, takže určitě není od věci večer vyvětrat vaši ložnici. Dobrým tipem, jak bez problémů usínat je pravidelný režim, na který si vaše tělo zvykne a usínání poté bude téměř rituálem. Dalším pomocníkem může být bylinkový čaj, zkusit můžete například meduňkový či různé sypké směsi s kozlíkem lékařským, chmelem a mučenkou. Pokud vám bylinky v podobě čajů a výluhů nevyhovují a jejich příprava je pro vás zdlouhavá, sáhněte po volně prodejných potravinových doplňcích jako je třeba GS Dormian Rapid. Kapsle obsahují vyváženou bylinou směs a jsou naprosto bezpečné právě díky svému přírodnímu složení. Nemusíte se tak bát závislosti. Želatinové kapsle navíc mají velmi rychlý účinek.Skončete jednou pro vždy s ovečkami a nečekejte už na svůj spánek.