Čekáme miminko

9. října 2017 | 12:00

Narození miminka se blíží a vy ještě nemáte zařízený pokojík? Co bude vaše miminko potřebovat a na co si dát při výběru pozor? Přinášíme Vám tipy a rady, jak vše zařídit z pohodlí domova. Při zařizování pokoje pro miminko je důležité položit si několik základních otázek.

Bude miminko spát již od narození ve svém pokoji nebo s rodiči v ložnici? Kde bude maminka své miminko kojit a přebalovat? Je potřeba úložný prostor na oblečení a hračky? Bude v dětském pokoji zóna na hraní? Tyto otázky vám pomohou při plánování a později zařizování pokoje pro miminko a usnadní vám výběr doplňků a dekorací.1. Nábytek vybírejte kvalitní, v neutrálních barvách - V dnešní době jsou na trhu k dostání rostoucí postýlky, přebalovací pulty, které mohou později sloužit jako komoda apod. Nábytek tak nebudete často měnit.2. Nezapomeňte na doplňky a dekorace - Máte vybraný nábytek? Hurá na doplňky a dekorace.3. „Mantinel do postýlky je pomocníkem hlavně pro ty maminky, které mají doma malé cestovatele. Zabrání uhození o hranu, chrání před průvanem a dává miminku pocit bezpečí“ Tvrdí designerka eshopu s doplňky do dětských pokojů SIMPLYKIDS Karolína Šťastníková.4. Hnízdo pro miminka kopíruje tvar maminčina těla a miminko se tak cítí spokojené a klidné. „Pro maminku je tak uspávání snadnější a zároveň posiluje miminku jeho spánkový režim.“ uvádí Karolína Šťastníková a dodává, že hnízda také usnadňují adaptaci miminek na okolní svět. Více informací o hnízdech pro miminka najdete zde 5. Povlečení do postýlky vybírejte z materiálů s certifikáty GOTS nebo OEKO-tex, které garantují splnění nejvyšších etických (Fair Trade) i ekologických požadavků. To je také jeden z hlavních důvodů, proč se SIMPLYKIDS zaměřil na dodavatele jako Nobodinoz nebo FermLiving.