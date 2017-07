Chytré hry pro malé objevitele

O tom, že učení může být zábava, už léta děti i rodiče přesvědčuje česká společnost Albi. Po obrovském úspěchu interaktivních knížek Kouzelné čtení přichází s novým konceptem KVÍDO - chytré hry pro malé objevitele.

Co je Kvído?

Co Kvído rozvíjí?

Soubor vzdělávacích her vytvořených ve spolupráci s psychology, logopedy a speciálními pedagogy pomáhá zábavnou formou rozvíjet základní dovednosti dětí ve věku od 3 do 8 let jako je komunikace, koncentrace, grafomotorika či emoční inteligence.Věděli jste, že chobotnice patří mezi 6 nejinteligentnějších zvířat na zemi? Právě proto se maskotem vzdělávacích her stala chobotnička jménem Kvído, která děti provází výukovými materiály a zavede je na cesty zábavného objevování světa kolem nás. Ani jméno nedostala jen tak ledajaké. Kvído v sobě totiž ukrývá Kvízy, Vědění, Inspiraci, Dovednosti i Objevování.Součástí sady Kvído jsou hry jako vzdělávací obrázkové vějíře, netradiční pexeso, zábavné kvízy, interaktivní divadlo nebo hry na cesty. Každá z her rozvíjí specifické dovednosti a má varianty pro více věkových skupin, takže se u her pobaví třeba i různě staří sourozenci.„Hry, které u dětí rozvíjí sociální dovednosti jako komunikaci nebo emoční inteligenci, jsou u nás poměrně ojedinělé. Přitom v době, kdy spolu lidé stále méně komunikují, jsou velice důležité a pomáhají zlepšovat vzájemnou komunikaci a otevřenější vztahy v rámci rodiny i mimo ni,” vysvětluje Andrea Löflerová, produktová manažerka Albi.Kromě sociálních dovedností ale Kvído rozvíjí také koncentraci a paměť, grafomotoriku, sociální chování, kreativní myšlení, slovní zásobu, matematicko-logické uvažování nebo třeba cizí jazyky a pomáhá dětem poznávat svět kolem nás.