Co jsou „barefoot“ botky?

Text: Prima Žena

11. ledna 2018 | 15:00

Počátkem roku většina z nás má předsevzetí, že udělá něco pro své zdraví. Žít zdravěji či více sportovat. Ale kolik z Vás chce udělat něco pro své nohy? Spousta zdravotních problémů začíná právě u Vašich nohou (bolesti zad, hlavy). Často nosíme úzké a špičaté boty a noha v botě je omezována. Po celém dni se těšíte, až konečně boty zujete. To lze však změnit.

Vždy byla doporučována bosá chůze jako to nejlepší pro posílení klenby a pro vývoj nohy. Bosou chůzi simulují tzv. „barefoot“ či „bosé“ boty.Barefoot boty mají nulový drop neboli nulový sklon podrážky mezi špičkou a patou boty, to znamená, že při chůzi a běhu máte přirozený postoj, kdy pata není výš než špička a chodidlo může přirozeně pracovat.Špička bot je dostatečně rozšířená, tak aby se v ní mohly prsty rozprostřít a pracovat přirozeně jako při chůzi naboso. Barefoot obuv nemá stélku s podporou klenby. Noha se tak má možnost být v botě jako by byla naboso, kdy přirozeně hýbe a není uměle podporována. U barefoot bot noha neustále pracuje, čímž dochází k posílení svalů celého chodidla a k posílení nožní klenby a také zlepšení držení celého těla.Barefoot obuv má maximálně 5 mm silnou podrážku, která umožňuje kontakt s povrchem a jeho vnímání skrz receptory umístěné v chodidlech. Zároveň podrážka je ohebná příčně i podélně.Kdy začít s barefoot obuví? Nejlépe již s prvními krůčky. V dospělosti máme již často chůzi ovlivněnou nesprávnou obuví, ale to lze naštěstí ještě změnit. Na internetu najdete již spoustu videí, jak správně chodit. Lze také navštěvovat speciální kurzy. Ve zkratce to pak znamená – zkrátit krok a „nedupat“ na paty. Pokud trpíte zdravotní problémy pohybového aparátu, tak je dobré se poradit s fyzioterapeutem.A jak správně vybrat vhodné barefoot botky? Výběr je na trhu již opravdu široký – společenské, na běžné nošení, sportovní i na vysokohorskou turistiku. Vybírat můžete na internetu www.barefoot-botky.cz nebo přímo ve specializovaných prodejnách. Při prvním výběru je dobré se poradit jaká velikost a model bude Vás nejvhodnější. Je nutné brát v úvahu nadměrek do délky i do šířky.