Dovolená bez domácího mazlíčka?

19. května 2017 | 09:00

Přemýšlíte o tom, jak si co nejlépe užít letní dovolenou se svým čtyřnohým mazlíčkem? S rekreačními domy NOVASOL to není žádný problém. Všechny objekty označené symbolem Pet Friendly garantují komfort, bezpečí a klid pro celou rodinu včetně psa nebo kočky a to bez příplatku. Nezáleží přitom, vydáte-li se k mořskému pobřeží či pod nebetyčné horské štíty.





Ubytování se psy bez starostí

Nejkratší cestu k moři představuje Chorvatsko s regiony Istrie, Dalmácie a ostrovy jako Cres, Krk nebo Rab. V polovině prázdninových domů a apartmánů jsou vaši čtyřnozí přátelé srdečně vítáni. A zdejší krajina svádí k výletům, starobylá města jsou plná krásné architektury a Jadran nabízí vodní radovánky pro malé i velké.Vytvořte pejskovi příjemné prostředí rezervací pohodlné vily u moře ve Španělsku . Na výběr máte řadu oblíbených oblastí v čele s Andalusií, pobřežím Costa Brava či Kanárskými a Baleárskými ostrovy. Neobjeveným evropským drahokamem zůstává Portugalsko . Nadšeni budete v Algarve i na Madeiře v srdci Atlantiku.Co váš psí přítel během dovolené nejvíce ocení? Pořádný výběh a pestrou stravu. Dovádění na písečné pláži mu dopřejte v Itálii . Ani vy se tam nudit nebudete, čeká vás pestrá zábava a malebná krajina – úchvatné lokality vás uhranou v okolí Benátek, v Toskánsku, Kalábrii i Sardinii. Výtečná kuchyně, spousta památek UNESCO a vyhřáté moře patří také k lákadlům Francie (Azurové pobřeží, Korsika) a Řecka (Kréta, Rhodos, Korfu atd.).Léto s pejskem? Inspirujte se ubytováním ve více než 20 státech starého kontinentu. A než překročíte hranice, důkladně se informujte o svých povinnostech ohledně psa. Očkování a označení psa čipem bývá většinou stejné, ale seznamy zakázaných plemen se mohou v Dánsku, Německu, Nizozemsku či Norsku lišit. A věřte, že i tam si se svým zvířecím kamarádem užijete parádní léto!