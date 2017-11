Gatorky, pomocník ženy při hlídání dítěte

Text: Prima Žena

6. listopadu 2017 | 12:00

I když máte doma dvě tři děti v mladším školním věku, nemusíte obětovat všechen volný čas na jejich nepřetržité hlídání. I když se o děti bojíte a cesta ze školy nebo samostatné hry s kamarády venku vám připadají z různých důvodů riskantní, není nezbytné děti na každém kroku osobně doprovázet.



I máma malých dětí má právo na svůj volný čas

Jak vám pomohou gatorky

Děti kolem šesti let už chtějí kousek vlastní svobody a nezávislosti a nebudete se muset o ně tolik bát, když je vybavíte hodinkami s GPS lokátorem. Děti je nosí na zápěstí, nemusí na ně myslet a tím pádem je neztratí. Přitom nahradí mobil, dá se totiž přes ně telefonovat a díky GPS lokátoru pořád víte, kde dítě zrovna je. Když právě sedíte u kadeřníka a dítě si hraje před domem, nemusíte s mokrými vlasy co chvíli vyhlížet z okna, jestli se potomek někam nezatoulal. Stejně by to k ničemu nebylo. Představte si, kdybyste zjistila, že tam není, ačkoli vám slíbil, že na vás počká. Co byste tak mohla dělat s mokrou barvou na hlavě?Vy máte ve svém mobilu staženou aplikaci Gator. Když aplikaci otevřete, vidíte v ní mapu a v mapě modrý puntík - dítě s GPS hodinkami . Vidíte, kde je a zda se zrovna pohybuje, v aplikaci se zaznamenává i historie pohybu. Když dítě necháváte na půl hodiny před kadeřnictvím na hřišti, můžete v aplikaci vyznačit oblast kolem hřiště, tzv. safezonu, kterou když dítě opustí, aplikace vás na to pípáním upozorní. Zavoláte pak potomkovi na hodinky a zjistíte, co má v plánu. A v mapě také hned vidíte, kde je.Hodinky mají také SOS tlačítko. Kdyby se dítě cítilo ohrožené, ocitlo se v nějaké pro něj nepříjemné situaci nebo se ho pokoušel někdo někam odvléci, stačí tlačítko na 3 vteřiny podržet a aktivuje se nouzový režim, který vás upozorní výstražným signálem. Máte-li podezření, že dítě někdo obtěžuje, můžete aktivovat funkci odposlouchávání. To znamená, že slyšíte, co se na straně dítěte děje a hodinky přitom na sebe nijak neupozorňují. Dojde-li na nejhorší a musíte jít dítěti na pomoc, aplikace Gator přepíná do map Google, kde můžete využít funkci navigování. Hodinky fungují všude, kde je GPS signál, i v budovách, například v nákupních centrech.