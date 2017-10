Genoskop umí přečíst Vaše vlohy v DNA!

Text: Prima Žena

16. října 2017 | 09:00

Genetika není jenom věda o vrozených nemocech. V dnešní době už vědci umí ve Vaší DNA přečíst oblasti, ve kterých jsou zapsány některé vlohy či talenty a pomoci Vám například s výběrem koníčků pro Vaše děti nebo redukcí Vaší váhy.



Asi každý z Vás se někdy zamyslel nad tím, jak moc ovlivňuje genetika nadání pro různé sporty či sklony k hudbě nebo to, jak se daří bojovat s kily navíc. Podle vědců je to až z 50 %. „Jak celé naše tělo funguje, je výsledek toho, co se v těle podle našich genů vyrobí, ať už je to například svalové vlákno určené pro dlouhou vytrvalostní práci nebo přenašeč přijatého tuku v krvi. A v každém z těchto genů může být drobná odchylka, která způsobí, že sval či přenašeč u různých lidí funguje odlišně a někdo pak má nadání na vytrvalostní sporty, jiný zase zvýšené ukládání tuků do těla, mají tedy různé vlohy. Jak se ale tyto vlohy zúročí je pak značně ovlivněno také psychikou a vnějšími podmínkami jako je výchova, trénink, životní styl, strava a podobně,“ vysvětluje RNDr. Lucie Benešová, Ph.D., genetička a ředitelka laboratoří Genomac, která se genetickým testováním zabývá již 16 let.



„A když některé tyto geny přečteme například v DNA Vašich dětí,“ dodává Dr. Benešová, „může Vám to pomoci rozhodnout, na který druh sportu je dát, zda u nich rozvíjet vztah k hudbě a cizím jazykům již od útlého věku nebo do jaké míry kontrolovat jejich aktivity ve volném čase.“



Odhalení vloh ale může být prospěšné i pro dospělé osoby. Díky jejich znalosti lze lépe nastavit výživový a pohybový režim při redukci nebo udržování váhy a to na základě určení vrozených dispozic k hospodaření těla s přijatými tuky, vnímání hořké chuti, potřebě sladkého nebo ke zvládání různých typů sportů.



Výsledek testu pro děti, Genoskopu Junior, obsahuje vedle nalezených variant genů zejména konkrétní doporučení pro vhodné sporty či ideální denní dobu pro jeho psychické aktivity. Z testu Genoskop Linie dostanete podrobný „návod“ na typ a složení stravy a sportovní aktivity, obecný jídelníček a další užitečné informace pro efektivní, zdravé a hlavně tělu přirozené snižování váhy.



« předchozí strana 1 2 další strana »