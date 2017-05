GPS hodinky chrání vaše dítě

Text: Prima Žena

25. května 2017 | 00:00

Také vás vždy k smrti vyděsí zprávy o ztracených dětech? Chlapeček, který se odpoledne nevrátí z hřiště za domem, nebo holčička, která nedojde domů ze školy. Pak den po dni sledujeme nervydrásající zpravodajství o vyšetřování v okolí: kde byly děti viděny naposledy, kterým směrem šly, zda je někdo nedoprovázel…

Zoufalé situace. Spoustu toho slibují vyřešit GPS hodinky. Především nás ale mohou zbavit obav, že se nám toto vůbec může stát. S 6letou Dášenkou jsme vyzkoušeli hodinky zn. GATOR. A jak se osvědčily?



O co vlastně jde?

Dětské GPS hodinky jsou malý přístroj, který nosí dítě na zápěstí. Ukazují čas, to je ale celkem podružné. Důležitý je GPS lokátor, díky kterému lze dítě pořád sledovat. Potřebujete jen aplikaci do svého chytrého telefonu (tu si stáhnete zdarma a je v češtině) a pak vidíte v mapě v reálném čase, kde dítě právě je. Báli jsme se, zda to nebude moc složité, třeba pro rodiče, kteří s aplikacemi běžně nepracují, ale není, vše je naprosto snadné a intuitivní. Stahování i spouštění aplikace, nastavení a pak používání, o tom už vůbec nemluvě.



Zpočátku po nainstalování jsme měli mapu v aplikaci pořád otevřenou a bavilo nás pozorovat, jak puntík postupuje. Dášenka s tatínkem jeli v sobotu do zoo a my jsme u aplikace hádali, co se zrovna děje – jedou autobusem, zastavili na červené, stojí dlouho u pokladen asi je tam fronta… Zkrátka v každé chvíli víte všechno.



Potřebujete jen SIM kartu

Přes hodinky se dá i telefonovat a k tomu je samozřejmě potřeba SIM karta. My jsme koupili u nejmenovaného operátora kartu s datovým tarifem, ta je pro tyto účely nejvhodnější. Potřebujete hovory a SMS zprávy, data max. do 100 MB. Provoz vás vyjde levně, takové tarify se prodávají do 200 Kč/měsíc. Aby dítěti nevolal nikdo cizí, nastavíte v aplikaci čísla, na která může dítě volat a která se mohou dovolat jemu – táta, máma, babička. Ta se vytáčejí stisknutím jednoho tlačítka, když telefon nikdo nezvedne na prvním čísle, vytáčí se druhé a tak dále. Děti to chápou raz dva, nemějte obavy, že byste to museli vysvětlovat dvakrát.



