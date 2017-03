Jak dobře připravit dětskou kreativní party

Text: Prima Žena

28. března 2017 | 15:00

Chystáte dětskou oslavu a přemýšlíte, jak ji zorganizovat? Největší radost svým potomkům uděláte, když jim pozvete kamarády a pomůžete uspořádat nápaditou party. Kromě báječných dobrot nachystejte i zajímavé kreativní pomůcky. Společné tvoření je zabaví, rozvine jejich fantazii a prohloubí vzájemné vztahy.

„Před několika lety bylo hodně populární zvát kamarády do různých koutků, kde pro ně byl připravený program. Jak ale pozoruji i ve svém okolí, dnes se spíš vrací trend pozvat si kamarády domů, společně se věnovat nějaké řízené aktivitě – třeba tvoření – a pak si společně hrát v domácím prostředí. Výjimkou nebývají ani tzv. přespávačky, kdy děti po společně stráveném večeru mohou u kamaráda zůstat na noc. Jejich hry tak nejsou ničím přetrženy a mohou si naplno užít společný čas,“ říká Martina Linková ze společnosti AladinE, která se snaží rozvíjet kreativitu a tvořivost dětí i dospělých prostřednictvím svých workshopů i pomocí kvalitních kreativních pomůcek.



Místo super dortu promyšlená příprava

Určitě se vyplatí zapojit děti do příprav oslavy. A to opravdu na všech úrovních: téma, program, pozvánky, výzdoba, výslužka, ale třeba i organizování spaní apod. „Není dobré dávat dětem narozeninovou oslavu celou nachystanou na klíč. Já radši peníze a energii věnuju společné přípravě, než důslednému vybírání tematického dortu. U nás doma je tradice, že dort si dítě vybere v oblíbené cukrárně a já čas strávený pečením nebo organizováním super dortu radši věnuju společným přípravám. Někdy ovšem trvají i půl roku! Vymýšlí se téma party, jak jej naplnit, jaké budou společné hry nebo právě tvoření. A chybět nemůže ani pořádná výzdoba – ta někdy zabere i několik dnů. A věřte, že děti ji vyrábějí s nadšením! Beru to zkrátka jako skvělou příležitost strávit se svými dětmi čas, zapojit je do příprav a taky je nenápadně něčemu přiučit,“ dělí se o své zkušenosti Martina Linková.



A jaké téma mělo zatím u jejích dětí největší úspěch? Harry Potter, princezny, Etiketa na královském dvoře, ale taky kouzelná cukrárna. Děti si prý pro kamarády vyráběly kouzelnické hůlky nebo vyráběly jmenovky, menu a ozdoby na slavnostní stůl na královskou etiketu.



