Jak dostat více světla do podkroví

2. ledna 2017 | 00:00

Denní světlo bylo po staletí využíváno jako hlavní zdroj světla v interiérech a bylo vždy důležitou součástí architektury v podstatě od doby, co budovy existují. Nejen že nahrazuje během dne elektrické osvětlení a snižuje tak spotřebu energie; má vliv i na vytápění a chlazení, díky čemuž je významným parametrem při energeticky úsporném navrhování.

S dostatkem denního světla se bydlí lépe

Jak zajistit více denního světla v interiérech

Výhody střešních oken

Výzkumy v poslední době navíc prokázaly, že je denní světlo velkým přínosem pro zdraví a komfort, takže má pro obyvatele budovy zásadní význam. V budovách podle průzkumu totiž trávíme až 90 % času a z toho 55 % připadá na naše domovy. Neoddiskutovatelným faktem proto je, že na nás má vnitřní prostředí ohromný vliv, a proto bychom měli dbát na to, abychom si i v interiéru dostatek denního světla zajistili.Výzkumem vlivu vnitřního prostředí v budovách na lidské zdraví se dlouhodobě zabývá i největší výrobce střešních oken na světě společnost VELUX: „Přivádět do našich domovů co nejvíce přirozeného denního světla je pro nás a naše výrobky naprosto klíčové,“ říká Jaroslava Gregorová ze společnosti VELUX. „Proto se neustále snažíme naše výrobky inovovat a hledat cestu, jak do prostor pod střechou dostat ještě více světla. Jsme v neustálém kontaktu s odborníky na lidské zdraví, architekturu a s designéry, vyvoláváme diskuzi na téma komfortní bydlení, angažujeme se v oblasti výzkumu, ale také v experimentálních projektech, jako je VELUX Model Home 2020. Jen díky tomu mohla vzniknout Nová generace střešních oken, kterou jsme v letošním roce na trh uvedli,“ doplňuje Jaroslava Gregorová.Střešní okna poskytují za stejných podmínek nejméně dvakrát více světla než svislá okna stejných rozměrů a třikrát více světla než vikýře stejných rozměrů. Střešní okno dále umožňuje větší variaci intenzity osvětlení, což zvyšuje vizuální zajímavost místnosti. Střešní okna navíc zajišťují vyšší jas stěn než okna ve vikýři či fasádní okna, což vede k jemnějšímu přechodu mezi vysokým jasem okenní výplně a sousední zdí, a snižuje tak nepříjemný pocit z oslnění.

