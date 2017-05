Jak vést dítě k pohybu už od narození

Text: Prima Žena

30. května 2017 | 15:00

Nemusíte čekat, až půjde do školky či školy, nebo až bude ve věku, kdy ho můžete zapsat do sportovního kroužku. Vést dítě k pohybu je možné (a důležité) hned pár týdnů po jeho narození. Tady je pár tipů, jak na to.



Běžte s ním plavat

Hrajte si

Plavání je první pohybová aktivita, která se dá začít s novorozencem už ve dvou měsících věku. Takhle malé děti se samozřejmě plavat nenaučí, ale o to v těchto kurzech nejde. Důležité je, že dítě začne mít vodu rádo, umí se v ní uvolnit a přestane se jí bát. Jak říká Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík, hlavně pro spoustu rodičů – nováčků jsou kurzy přínos, protože se odehrávají pod dohledem odborníků, kteří přesně vědí, jaké aktivity a pohyby jsou pro děti dobré, co zvládnou a co ještě ne: „Rodiče získají spoustu zkušeností, jak se s dítětem hýbat, co si mohou dovolit, aby jim neublížili. Je to pro ně uklidňující. Také vidí, jak děti reagují na vodu, na pohyb, co je baví, u čeho pláčou. Navíc plavání je aktivita, u které mohou být přímou součástí prvních „sportovních výkonů“.“ Aktivním pohybem ve vodě dítě získává nové dovednosti – jak motorické, tak sociální, otužuje se a plavání mu rovněž dává základ pro pravidelný režim.Příležitostí k pohybu je už od narození spousta, stačí být jenom trochu kreativní. Když půjdete běhat a potlačíte před sebou kočárek, takový pohyb dítěti nic nedá. Ale chvilka společného mazlení, škádlení nebo „praní se“ už ano. „Do prvního roku jsou možnosti pohybu trochu omezené. Jakmile však dítě začne chodit, příležitostí rapidně přibývá,“ říká Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz. S dítětem se dají válet sudy, seskakovat z postele, hrát pohybové říkankové hry. Stačí ho poslat na druhou stranu obýváku, aby tam pláclo o zeď, přiběhlo zpátky a dalo mámě pusu, to bude milovat. Někteří rodiče zase koulí potomky na balonech a podobně. „Důležité je přistupovat ke všem aktivitám jako ke hře a střídat je, protože děti neudrží pozornost příliš dlouho,“ říká Jana Havrdová.