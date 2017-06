Jedu si svoje

Text: PrimaŽena

13. června 2017 | 16:00

Chcete vypadat stylově a zároveň zažívat volnost pohybu? Vyčleňte se z davu a rozbijte denní stereotypy. Protáhněte si tělo, narovnejte záda a posilujte svalstvo. Podívejte se všední nudě do očí a řekněte: Jedu si svoje! Vyberte si koloběžku přesně podle svého stylu od zlatých českých ručiček. Horkou novinkou pro dámy je výjimečná skládací koloběžka KOSTKA TWENTY FOLD od českého výrobce koloběžek KOSTKA. Koloběh je druh sportu využitelný pro všechny členy rodiny, včetně pejsků. Sbalte koloběžky do kufru auta a vyražte!

Koloběh už dávno nepatří pouze do světa dětí. Oblibu si čím dál častěji získává u dospělých. Každý z nás má svůj denní koloběh starostí a povinností, kterým není možné se vyhnout. Vy teď ale máte možnost tuto rutinu rozbít. Komfortní koloběžka KOSTKA se může stát vaším společníkem při běžných denních úkonech a přitom si užijete pocitu svobody. Udělejte něco pro sebe a pořiďte si kvalitní koloběžku vyrobenou v Česku. Koloběh se pro vás stane návykovou záležitostí.Pohyb na koloběžce je velmi zdravý druh sportu, protože si při jízdě zpevníte zádové svalstvo. Při koloběhu se zapojuje každý sval, při odrážení děláte mírné dřepy a při jízdě z kopce nohy odpočívají na nášlapu. Na koloběžce zkrátka ani nejedete, ani neběžíte, koloběžíte. „Do kopce je dobré střídat nohy častěji. Tak po pěti odrazech. Po rovině stačí třeba po deseti až dvaceti,“ vysvětluje Marek Kostka, největší evropský výrobce vyrábějící koloběžky v Potůčníku u Hanušovic. Nemějte obavy z nerovností povrchu ve městě, přes obrubník zpomalíte a nebo jednoduše sestoupíte. Později se automaticky naučíte vyhledávat jízdní stopu bez nerovností. Ochutnejte tento zážitek, který se nevyrovná žádnému jinému pohybu. Koloběžka vás doveze kam jen budete potřebovat, je to zážitek, ale i přibližovadlo. Užijte si volnost pohybu a dbejte přitom na ekologii kolem nás.Chcete se vyhnout rannímu shonu, čekání na zastávce a cestování upoceným MHD? S koloběžkou KOSTKA není žádná cesta do práce překážkou. Jednoduše se propletete zaplněným městem a bez jakéhokoliv stresu se kamkoliv dopravíte. Při ranní poradě už nebudete jedním z uzívaných kolegů, bude z vás číšit energie, radost a pohoda z příjemně započatého dne. A že s sebou do práce potřebujete lodičky na podpatku, kabelku a pracovní podklady? Žádný problém. Vybavte svoji koloběžku praktickým košíkem na řidítka, do kterého bez jakýchkoliv obtíží všechny tyto potřebné věci naskládáte a po práci můžete vyrazit na nákupy. Už nemusíte tahat odpolední nákup, prostě jej vložíte do košíku a jedete si svoje! Více naleznete ZDE: https://www.jedukostky.cz/Znáte to všední odpoledne, kdy přijdete unavení z práce a říkáte si, že se vám nic nechce? Koloběžka vám dodá nový impuls do života. Ihned s prvním odrazem zjistíte, že to je ono a s každým dalším dupnutím starosti z vaší mysli odplouvají a na obličeji se objevuje rozzářený úsměv. Dopřejte tuto radost z jízdy celé své rodině. Máte malé děti, které vám ujíždějí na odrážedle? Ideální prostředek pro rodiče jak udržet s dětmi rychlost jsou právě koloběžky. V Potůčníku u KOSTKY myslí na všechny, včetně pejsků. Pokud ke své odpolední projížďce vezmete i pejska, zcela jistě se z něj stane váš nadšený parťák pro každou jízdu. Jednoduše vyměňte nákupní košík za speciální adaptér pro pejska a spojte tak denní venčení psího miláčka s protažením vlastních svalů a posílením zad. Každá vyjížďka se pro vás stane novým rituálem a vaše tělo i pejsek vám budou neskonale vděční. Opravdový život je o tom, že si jedete svou cestou. Pochopitelně se nám ženám také musí líbit. Koloběžky Kostka vynikají svou jednoduchostí, ale zároveň dokonalostí v detailech. V široké škále barev si vybere každý. Vaše cesta začíná teď!Přední český výrobce koloběžek KOSTKA, klade důraz při vývoji koloběžek a doplňků na pohodlí při jízdě, optimální geometrii rámu a moderní design. Ve výrobě jsou používány nejmodernější technologie, které zajišťují dokonalý pocit z jízdy.Do města dámy ocení skládací variantu koloběžek KOSTKA TWENTY FOLD, kterou lze jednoduše pomocí dvou kroků téměř přeložit napůl. Barevné provedení odráží celkovou designovou lehkost a vyváženost. Křivky decentních matných barev jsou zvýrazněny kontrastními liniemi a dotváří spolu s nášlapem dokonalý koncept koloběžky, za kterou se každý rád otočí. Stejný skládací model se vyrábí i s velkým předním kolem KOSTKA TOUR FOLD. Koloběžky pro celou rodinu se vám v pohodě vejdou i do auta a doma je budete mít kde uskladnit.Navštivte e-shop: www.kostkafootbike.com . Vhodnou koloběžku si můžete vybrat přímo v prodejně Kostka – kolobka v Hanušovicích, nebo si zvolíte specializovanou prodejnu s odborným poradenstvím po celé ČR.VIDEO: mab.to/xWg5wHS6h