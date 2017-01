Kam s dětmi o jarních prázdninách

Text: PrimaŽena

13. ledna 2017 | 09:00

Jarní prázdniny mají letos školáci už od 6. února a v posledním kraji končí 19. března. Přemýšlíte, kam s dětmi vyrazit, aby se nenudily? Máme pro vás tipy, kam na lyže, na cesty za poznáním i kam za zábavou. A jeden tip navíc, jak si nakonec odpočinout od dětí a udělat něco pro sebe…



Lyžařská školka pro děti, gurmánské zážitky pro rodiče

Cvičení s opičkami

Juklíkování pro všechny vodomily

Kreativní workshopy v dílnách Aladine

Škola hrou v Berlíně

Atrakce pro hlučná dítka ve Vídni: Bogi park

Jeden tip navíc pro maminky: Uvolněte se s AfroPowerFit

Chcete si užít dovolenou s dětmi na horách a zároveň si trochu odpočinout? Hotel Nebespán v Kašperských Horách pořádá lyžařskou školku all inclusive a děti vám vyzvednou a vrátí přímo do hotelu – nemusíte ani sundat bačkory. Školka je určena pro děti od 4 do cca 10 let a probíhá na uzavřeném hřišti s provazovým vlekem a jezdícím kobercem krásném rodinném skiareálu Lišák přímo v Kašperských Horách. Výuka je přizpůsobena potřebám nejmenších, k dispozici je vyhřívaná klubovna, teplý čaj a svačinka, úschovna lyžařského vybavení a mnohé další. Větší děti se zdokonalují na velkém vleku a přihlásit je můžete i na lekce snowboardingu. Vy si zatím můžete zalyžovat, naskočit do běžkařské stopy, projít se po krásách okolí či popustit uzdu svým gurmánským choutkám. Nebespán je první francouzské bistro na Šumavě, kde si dáte špičkovou kávu připravenou na legendárním kávovaru, domácí dortíky či francouzské speciality od šéfkuchaře Françoise, který pochází z francouzského Cognacu. Na večeři si v Nebespánu navíc i v zimě zajdete jen tak ve střevíčkách, protože se tady můžete přímo nad kavárnou ubytovat v komfortních apartmá či v romantických pokojích s výhledem na hrad Kašperk. Více na www.nebespan.cz

O jarních prázdninách otevře své dveře veřejnosti speciální tělocvična pro děti Monkey's Gym, a to v obou svých pobočkách – v Galerii Harfa na Praze 9 i v Baby Clubu Juklík ve Stodůlkách. Na „otevřené hodiny“ můžete přijít bez předchozí rezervace a dopřát své ratolesti šedesát minut plných pohybu. Dětem jsou k dispozici všechna nářadí vyrobená speciálně pro ně, jako kladiny, bradla, žebřiny, trampolíny, opičí dráhy, míče, zábavné barevné a měkké cvičební prvky, horolezecká stěna a mnohé další. Více informací a termíny otevřených hodin najdete na www.monkeysgym.cz Do bazénu s příjemně teplou vodou a nepřeberným množstvím hraček a pomůcek, které se používají při výuce plavání, si můžete přijít zadovádět o jarních prázdninách do obou poboček Baby Clubu Juklík (na Praze 5 a Praze 10), kde pořádají volné hodiny plavání, neboli Juklíkování. Maminky jistě ocení i celkové prostředí klubu, kde považují za samozřejmost nočníky, přebalovací prostory, klidnější oddělení na kojení, zvýšená hygienická opatření a samozřejmě milý personál, který je na pobyt malých dětí zvyklý. Po koupání můžete své drobotině dopřát zdarma odpočinek v herně a dát si dobrou kávu či něco malého k zakousnutí. Více informací najdete na www.juklik.cz K tvoření a lásce ke kreativitě přivedou děti i dospělé zkušené lektorky a výtvarnice v kreativní dílně Aladine. Popustíte zde uzdu své fantazii, naučíte se spoustu kreativních technik, objevíte zábavná razítka, která mají desítky variant použití na papír, textil a mnohé další materiály. Něco hezkého si vytvoříte, ozdobíte sebe, krásně si zútulníte byt či zpestříte šatník. Především tady ale zažijete spoustu zábavy a odnesete si krásný pocit rodinné pospolitosti. Více informací a termíny kurzů najdete na www.aladine.cz V Labyrinth Kindermuseu v Berlíně děti poznají svět všemi smysly. Do muzea není povoleno chodit v botách, a tak se musíte u vchodu zout (ponožky či přezůvky s sebou!). Jinak je zde ale vše povoleno. Dotýkání se, skákání, běhání a dokonce i ohýbání nebo skládání… Tato interaktivní expozice na více než sto metrech čtverečních si klade za cíl probudit v dětech radost z učení, a rozhodně se jí to daří. Eurolines mají do 17. února akci 1 + 1, kdy jeden platí a druhý jede zdarma. Zpáteční jízdenka pro dva z Prahy do Berlína stojí 900 Kč a cestovat můžete až do 31. března, a pozor: autobusy jsou vybaveny speciálními autosedačkami, takže vaše děti cestují v naprostém bezpečí. Více na www.eurolines.cz Do světa fantazie mohou děti proniknout na ploše 5 000 m², a to za jakéhokoliv počasí. Bogi park je největším rakouským krytým hřištěm, kde se mohou vydovádět děti od 1 do 12 let. Jsou vaše děti někdy až příliš hlučné? Nevadí, na tomto místě je vše povoleno. Malí dobrodruzi tak mohou „vypustit páru“ na lezecké stěně, v magické jeskyni, na trampolíně nebo skákacím hradu. Eurolines mají do 17. února akci 1 + 1, kdy jeden platí a druhý jede zdarma. Zpáteční jízdenka pro dva z Prahy do Vídně stojí 980 Kč a cestovat můžete až do 31. března, a pozor: autobusy jsou vybaveny speciálními autosedačkami, takže vaše děti cestují v naprostém bezpečí. Více na www.eurolines.cz Kdy jindy začít měnit svůj život než na začátku roku? Pokud vás baví cvičení a ráda byste se třebas jednou živila jako instruktorka, vydejte se na kurz Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, který pořádá kurzy zcela nového fitness stylu nazvaného AfroPowerFit. To je aerobní cvičení s prvky tradičních afrických tanců i vášnivé salsy, kdy posilujete se zátěží a zároveň se zcela oddáváte divokému rytmu. Jeho autorkou je známá kubánská tanečnice, modelka, choreografka divadelních muzikálů, cvičitelka a taneční instruktorka v jedné osobě, Doris Martinez, která žije v České republice a nově tento styl vyučuje právě na svých lekcích pod Svazem českého aerobiku a fitness. Více na www.fisaf.cz