Komfortní autosedačky BeSafe iZi Modular

Text: Prima Žena

4. června 2017 | 09:00

Léto je časem cestování. Nejezdíme již jen za babičkami či s přáteli po krásách naší republiky, ale vydáváme se na delší trasy za poznáním a rekreací. A s námi samozřejmě i naše děti. Hodinové až dvouhodinové cesty se často změní na celodenní (celonoční) cestování.

Právě v tomto čase zvýšeného pobytu v autě je vhodné se zamyslet nejen nad pohodlím, ale především nad bezpečností našich dětí. Norská značka BeSafe si zakládá na bezpečnějším protisměrném cestování dětí, ideálně až do věku čtyř let. Autosedačky této značky se snadno používají, spolehlivě instalují, jsou pohodlné, ale především jsou synonymem bezpečí na cestách. Se zádržným systémem BeSafe Izi Modular, který se skládá z ISOFIXové báze a dvou různých autosedaček, zajistíme maximální bezpečí jak miminkům, tak i malým cestovatelům do věku cca 4 let. Když miminko vyroste z „vajíčka“, sedačku jednoduše vyndáme z báze a naklikneme místo ní větší pro batolata. Fakt, že se jedná také o designové krásné sedačky, potvrzuje ocenění Red Dot Design Award 2015, kterým se model BeSafe iZi Modular pyšní.



Malé děti jsou stavěné jinak než dospělí, mají v poměru k tělu velké hlavičky, ale záda a krční páteř ještě nejsou dostatečně vyvinuté. Jestliže je autosedačka připevněna proti směru jízdy, slouží zároveň jako ochranný štít, který absorbuje každý náraz. Kolizní testy ukázaly, že u autosedaček připevněných proti směru jízdy, je tlak na krk dítěte pětkrát nižší než u autosedaček poutaných po směru jízdy.



Systém BeSafe iZi Modular je kombinací praktičnosti, bezpečnosti a pohodlí – jak pro děti, tak i pro rodiče. Umožňuje na jednu „základnu“ zacvaknout jak vajíčko pro novorozená miminka, tak i větší autosedačku pro batolata, kterou lze rovněž použít po i proti směru jízdy. Jedna ISOFIXová báze nám tak vydrží pro děti od narození až do cca 4 let věku dítěte.



BÁZE BESAFE IZI MODULAR – jedna základna pro dvě sedačky

Báze se instaluje na systém ISOFIX, který je již standardem nových vozů. Nemusíme se bát chybného nasazení – o tom, že máme sedačku nasazenou správně, nás ujistí jak barevné, tak i zvukové indikátory. Základna disponuje příjemným polohováním a nastavitelným prostorem pro nožičky rostoucího dítěte. Při přenosu báze do jiného auta se ISOFIXové uchycení uvolní jediným pohybem.



