Kreditka - půjčka s luxusními bonusy

Text: PrimaŽena

12. ledna 2017 | 15:00

Máte kreditku? Využívejte věrnostní programy, nejrůznější bonusy i asistenční služby. Na začátek je dobré vědět, že při placení kreditkou utrácíte peníze banky. Na rozdíl od běžných úvěrů však máte výhodu bezúročného období (nejčastěji to bývá 45 až 55 dní), během kterého neplatíte žádné úroky, a můžete si tak vlastně půjčit zdarma. Pokud bance celý úvěr během tohoto období nevrátíte, musíte za něj už platit. Úročena je při tom celá zapůjčená částka.



Kreditka bez poplatku za vedení

Co nabízejí lépe vybavené karty?

Prémiové kreditky

Banky se předhánějí v tom, která nabídne lepší úrok a výhodnější bonusy. Pokud si tedy dobře vyberete, můžete získat slevy do luxusních obchodů, vstupy do letištních salonků a další výhody. Vždy však mějte na paměti, že peníze na kreditní kartě máte pouze půjčené a budete je muset vrátit.Vždy se jedná o tu nejjednodušší, tedy s vyššími úroky a s užší nabídkou služeb navíc. I mezi těmito pěti kartami se ale najdou takové, které nabízejí zajímavé bonusy.Například bonusy nad rámec úvěru nabízí EASY karta od Raiffky, která je zapojena do věrnostního programu Sphere. V partnerských prodejnách i e-shopech dostanete díky předložení svojí kreditky slevu až 30 %. U domácích spotřebičů a elektroniky, které EASY kartou zaplatíte, máte navíc zdarma pojištění prodloužené záruky.Karty, za jejichž vedení platíte, nabízejí celou řadu dalších výhod. Za své nákupy získáváte 1 až 2 procenta z utracené částky zpět na účet nebo na spoření a v ceně bývají i balíčky pojištění, které obsahují například garanci nejnižší ceny, pojištění prodloužené záruky, zakoupených věcí či zneužití karty a osobních věcí.To jsou kreditky s vyššími limity, nízkými úroky a mnoha službami navíc. Například DE LUXE karta od Raiffeisenbank nabízí Autoasistenci, která vám pomůže třeba při nehodě, poruše, defektu, zabouchnutí či ztrátě klíčků od auta, i když omylem natankujeme místo nafty benzin.TIP: Dobrou pojistkou jak splatit půjčku včas je nastavení inkasa. Banka si pak z vašeho běžného účtu sama stáhne potřebný obnos peněz ke splacení úvěru, a vy si tak nemusíte splacení dluhu hlídat.