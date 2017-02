Manduca sází na puntíčky a hvězdičky

Text: Prima Žena

24. února 2017 | 12:00

Pro nejnovější limitovanou edici Manduc vybrali designéři tohoto ergonomického nosítka jemné puntíky a hvězdičky. Mamaja představuje českému publiku kolekci s názvem Belly button.



O Manduce

Limitovaná edice je určená pro Českou i Slovenskou republiku. Jako vždy je ušita z biobavlny a pracovaly na ní české švadleny. Vzory jsou tentokrát laděny do tří různých barev – modré, tmavě a světle šedé. Modrá je ozdobená bílými hvězdičkami a puntíky, tmavě šedá varianta růžovými puntíky, světle šedá pak (s odkazem na mléčnou dráhu) bílými hvězdičkami. Šedé Manducy jsou k dostání již nyní, modrou bude v českých obchodech v březnu.Značku Manduca nese i elastický šátek na nošení menších děti. S novou kolekcí nosítek přichází na trh i nový šátek. Je světle šedý a posetý bílými hvězdičkami.Můžete ji používat od narození dítěte až do jeho předškolního věku, respektive do 20 kg dítěte. Pro novorozence je připravena speciální vložka a součástí nosítka je také kapuce pro fixaci hlavičky spícího dítěte.Díky důmyslnému konstrukčnímu řešení lze nosit dítě na břiše, na boku i na zádech. Polstrované popruhy a bederní pás usnadňují rozložení váhy a komfort při nošení. Nosítko lze přizpůsobit různě velkým rodičům. V roce 2012 byl navíc bederní pás upraven tak, že Manducu mohou nosit i velmi štíhlé maminky.Manduca byla vyvinuta v Německu ve spolupráci s německými fyzioterapeuty a lékaři, takže je naprosto bezpečná. Zajišťuje korektní M pozici končetin, která prospívá vývoji kyčlí. Je vyrobena z přírodních materiálů (stoprocentní biobavlna nebo konopí) a barvena šetrnými netoxickými barvami. Zipy ani patentky neobsahují nikl. Více informací najdete na www.manduca.cz