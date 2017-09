Máte doma školáka?

4. září 2017 | 15:00

Dětská imunita ještě není dostatečné silná, proto i po malém prochladnutí či kýchnutí mohou děti potrápit nejrůznější obtíže. Zátěžovým obdobím je především začátek září. Děti nastupují do škol či školek a jsou vystaveny zvýšenému množství bakterií a virů, které se v těchto veřejných místech koncentrují. Jen pouhá přítomnost dítěte v kolektivu znamená až 4x větší riziko nákazy. Mezi nejčastější nemoci patří záněty dýchacích cest, průjmová onemocnění či záněty středního ucha.

Nástup do školy je vždy zkouškou dětské imunity, protože v dětských kolektivech a uzavřených prostorách se infekce šíří opravdu velmi snadno. Imunitní systém dětí nemusí být ještě plně vybudován, dozrává postupně během prvních šesti až osmi let života. V tomto věku je proto riziko nákazy vyšší. „Na imunitu mají vliv jak dědičné faktory, tak také způsob života. Rozhoduje zejména výživa, sociální faktory a hygienické návyky v rodině. Děti často neumí správně smrkat, nejsou vedeny k mytí rukou apod., což k samotnému šíření infekce přispívá,“ říká MUDr. Silvia Bajová, dětská lékařka z Nemocnice Na Homolce.



Další významný faktor představují výkyvy teplot, které jsou pro podzimní počasí charakteristické. Počasí je s nastupujícím podzimem velmi proměnlivé, a pro rodiče je někdy těžké odhadnout, jak dítě vhodně obléci. K nástupu nemoci může dále přispět i zvýšená psychická zátěž dítěte spojená se začátkem školního roku. Stresovaný organismus je náchylnější k onemocnění, protože nedochází k dostatečné tvorbě látek ovlivňujících jeho obranyschopnost.



Nejčastějšími infekčními virovými onemocněními u dětí jsou záněty horních dýchacích cest. Ty mívají mírnější průběh. Děti trápí rýma, kašel, teplota až horečka, jsou neklidné, bez chuti k jídlu a pití a celkově bez nálady. Většinou se jedná o záněty nosohltanu, které se však mohou zkomplikovat a rozšířit se do středouší, vedlejších nosních dutin nebo do průdušek a plic. Začátkem školního roku může děti skolit také chřipka. Je velmi nakažlivá a obvykle se začíná šířit právě na podzim. Provází ji vysoká horečka, bolesti hlavy, svalů a kloubů, značná únava, malátnost a nechutenství. „Na podzim a v zimě tyto nemoci útočí nejvíce. Způsobují je viry, proto jsou proti nim antibiotika neúčinná. Jejich podání by naopak mohlo uškodit dalším oslabením organismu. Léčíme tedy pouze symptomy pomocí léků na tlumení bolesti a horečky, tedy analgetiky a antipyretiky,“ doplňuje MUDr. Bajová. Dětem od 6 let (s tělesnou hmotností 21 kg a více) je možné podávat například tablety Paralen 500, je však potřeba dodržovat doporučené dávkování dle věku a hmotnosti dítěte. Pro mladší je vhodný Paralen 125, který lze podávat dětem od 3 let s tělesnou hmotností 9 kg a více.



