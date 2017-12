Matrace pro bezpečný spánek miminek

Text: Prima Žena

5. prosince 2017 | 12:00

Kojenci i batolata tráví v postýlce velkou část dne. Matrace, na které leží, může jejich zdraví ovlivnit. Mnoho maminek se také obává syndromu náhlého úmrtí a snaží se dítě zabezpečit třeba monitorem dechu. Mohou však dítě ochránit i správným výběrem matrace.



Na co si dát pozor



Zdravý vývoj během spánku

Matrace vyvinutá speciálně pro kojence a batolata

Zapomeňte na barvené matrace a kokosové nebo jiné výztuže. Vše, na čem dítě leží, ovlivňuje jeho další vývoj. Všeobecně panuje mylná domněnka, že kokosové výztuže v dětských matracích je povyšují na přírodní produkt. Bohužel je tomu přesně naopak. Pro děti je tento materiál nevhodný. Při používání se z něj mohou uvolňovat malé částečky, které pak dítě během spánku vdechuje.Děti nejvíce rostou během spánku. Matrace pro správný vývoj kojenců a batolat se od té pro dospělé výrazně liší. Vybírejte matraci s vnitřní vrstvou patentované studené pěny, která poskytuje dětskému tělíčku nejvhodnější ortopedickou podporu a umožňuje mu zdravý růst a vývin během spánku. Potah matrace by měl být ze 100% přírodních materiálů.Na trh vyšla nová dětská matrace Magniflex Fiaba 5 Plus s potahem z bambusové viskózy a bio bavlny, který respektuje i tu nejcitlivější dětskou pokožku. Byla vyvinuta s cílem zabránit jedné z možných příčin syndromu náhlého úmrtí kojence. Představuje revoluční řešení v prodyšnosti dětských matrací díky 3D lemu, který umožní dítěti dýchat i s hlavičkou zabořenou do matrace.