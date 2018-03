Mobily způsobují dětem bolesti hlavy

16. března 2018 | 09:00

Zatímco před několika lety si děti hrály venku na hřišti nebo si doma četly, dnes tráví volný čas u počítače nebo hrají hry na mobilech, tabletech a dalších chytrých zařízeních. Záření vydávané bezdrátovými přístroji však může dětem přivodit mnoho zdravotních komplikací.



Technické vymoženosti moderní doby jsou neodmyslitelnou součástí našich životů i životu našich dětí. Časté používání chytrých zařízení má však na zdraví těch nejmenších mnohem více negativní dopad než na zdraví dospělých. „Rozdíly v hustotě kostí a množství tekutin v těle jim umožňuje absorbovat větší množství elektromagnetického záření mozkem oproti dospělým,“ vysvětluje odborník na technologie Filip Jelínek, a dodává. „Mobilní telefony by proto měly používat co nejjednodušší, bez přístupu na internet či online her.“



Kromě klasických obtíží jako je bolest hlavy a únava, podráždění očí, poruchy spánku či duševní nepokoj, můžou smartphony a tablety vyvolat i vážnější problémy. „Může docházet k závratím, zvonění v uších, nepravidelnému srdečnímu rytmu. Zaznamenány byly také problémy s učením či zhoršení paměti,“ potvrzuje Jelínek. Časté hraní na mobilních telefonech může u malých dětí poškodit také funkčnost prstů a vést k nedostatečnému budování svalové hmoty na rukou.



Vzdálenost je zásadní

Vzhledem k tomu, že následky nadměrného používání mobilního telefonu se projeví až za několik let či desetiletí, je potřeba jistá dávka opatrnosti. Co tedy dělat, aby telefonování neškodilo malému tělu a organismu nezpůsobovalo stres?



Vysvětlete dětem, že SMS zprávy jsou z pohledu zdraví lepší než telefonování.



Pokud telefonují, naučte je mít přístroj cca 30 cm od těla. Pomůže jim k tomu sada handsfree. Není potřeba nosit telefon na těle a nechat tak na organismus ve vývoji zářit.

