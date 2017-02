Naučte malé děti padat

Text: Prima Žena

16. února 2017 | 12:00

Často se říká, že některé dítě umí padat, a jiné ne. Je toto „umění“ možné ovlivnit a bezpečné pády nacvičit? Určitě ano, a je dobré začít s tím co nejdříve.



„Všeobecná pohybová průprava může pomoci s přípravou dětí na bezpečný pohyb již od kojeneckého věku, jelikož včas aktivuje správné pohybové mechanismy, zvyká děti na pravidelný pohyb a má tak kladný vliv na jejich celkový psychomotorický vývoj. U kojenců a batolat můžeme vhodným cvičením usilovat o podporu a postupné rozvíjení těch aktivit, které správnému vývoji odpovídají – otáčení, plazení, lezení, sed a začátky chůze. V každé z těchto fází pak dbáme na správné provádění všech cviků, aby byl pohyb pro děti bezpečný,“ radí Kristýna Přibylová, která vede v Praze dětské tělocvičny Monkey´s Gym, jež jsou vybavené speciálním nářadím pro nejmenší, a kde s dětmi zábavnou formou cvičí zkušení instruktoři.



Škola smyku v tělocvičně? Při lekcích všeobecné pohybové průpravy u předškoláků se procvičují všechny potřebné dovednosti – hrubá i jemná motorika, svalová souhra, koordinace ruka-oko, cvičení pohybů paží, nohou, posilování zádových a šíjových svalů i celého trupu, hody, skoky atp. – to vše napomáhá k rozvoji pohybového aparátu a dává těmto dětem velký náskok. „Konkrétně třeba nácvik dopadu je nutné zařadit hned od chvíle, kdy s dětmi trénujeme skoky z výšky,“ upozorňuje Kristýna Přibylová. „Musíme jednak dbát na správnou dopomoc a také na správně provedený doskok. V našich lekcích se těmto aktivitám věnujeme již u dětí od 1,5 roku – společně s rodiči se učí doskakovat na nohy do dřepu, a nikoli na natažené nohy nebo na zadeček. U starších dětí je pak vhodné trénovat správné padání u aktivit, kde lze časté pády očekávat. Velmi typicky se třeba jedná o bruslení – ať již lední nebo in-line. U těchto kurzů by měla lekce začátečníků vždy zahrnovat i nácvik mechanismu pádu tak, aby děti věděly, jak reagovat, když ztratí rovnováhu. Je to podobné tomu, když se dospělí učí reagovat při řízení v případě smyku – také je bezpečnější, když vědí, co dělat, aby minimalizovali následky.“



Organizované lekce jsou účinnější i zábavnější A proč je lepší cvičit i s kojenci a batolaty pod odborným dohledem, než třeba podle příručky doma? Faktorů, které zvýhodňují organizované cvičení před individuálním doma, je hned několik – lektoři

« předchozí strana 1 2 3 další strana »