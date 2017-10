Odhalte své předky pomocí vaší DNA

Text: Prima Žena

4. října 2017 | 15:00

Genetika není jenom věda o vrozených nemocech. V dnešní době už vědci umí ve Vaší DNA přečíst oblasti, ve kterých jsou zapsány některé vlohy či talenty, nebo odkódovat místa původu Vašich pradávných předků.



Asi každý z Vás se někdy zamyslel nad svými kořeny. A někteří dokonce sestavují rodokmeny, pátrají v matrikách, hledají potencionální příbuzné. Věděli jste ale, že informaci o tom, kde se nachází místo Vašeho původu a k jaké jazykové rodině náležíte, nosíte stále u sebe, ve Vaší DNA? Ano, skutečně to tak je a test zvaný Genograf Vám tuto informaci umí odhalit.

„Jedná se o analýzu určitých úseků DNA, které se dědí v nezměněné formě z generace na generaci, a tak jsme na základě výsledků a jejich porovnání se světovými databázemi a vědeckými publikacemi schopni určit Váš genetický původ po otcovské nebo mateřské linii několik stovek až tisíců let zpět“, říká RNDr. Lucie Benešová, Ph.D., ředitelka laboratoře Genomac, kde tyto testy již více než 10 let provádějí. „A tak se například dozvíte, že jste vlastně germánského původu nebo že Vaši předci pochází z oblasti jižní Francie“, doplňuje Dr. Benešová.Výsledek laboratoř vydává ve formě luxusního certifikátu s mapkou, tabulkou naměřených DNA hodnot, podrobným popisem Vaší haploskupiny (otcovská linie) nebo klanu (mateřská linie). Také se můžete zaregistrovat do České Národní Genografické Databáze a hledat zde Vaše vzdálené příbuzné podle shodných genetických profilů. „Naše laboratoř se genetickým výzkumem a testováním zabývá již 16. rokem a naší prvořadou prioritou je to, aby naši klienti vždy dostali seriózní informace a s výsledky testů byli spokojeni. To, zda máte slovanskou či germánskou krev neovlivníme“, říká s úsměvem Dr. Benešová, „ale vždy Vám rádi s výběrem testu i interpretací výsledků poradíme.“Tento test můžete objednat také ve formě dárkového poukazu a překvapit tak své blízké opravdu nevšedním a zcela originálním dárkem. DNA se získává stěrem z úst v pohodlí domova pomocí jemného štětečku. Cena testu se pohybuje od 2.950,- Kč. Více informací naleznete na www.rekreacnigenetika.cz