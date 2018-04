Poésie

Text: Prima Žena

17. dubna 2018 | 15:00

Lahodné šťavnaté maso v husté voňavé omáčce … o čem to mluvíme? O super prémiovém mokrém krmivu pro kočky zn. Poésie od firmy Vitakraft. Žádná kočka neodolá!



V čem spočívá její jedinečnost?

Především v chuti – zvířata, stejně jako lidé, mají ráda pestrou stravu. O kočkách to platí dvojnásob, ty jsou svou vybíravostí přímo pověstné. Proč jim tedy nedopřát, aby si měly z čeho vybírat? K dispozici jsou chutné kousky šťavnatého masa v kombinaci s jemnou omáčkou, želé nebo s vaječnou omeletou. Všechny deklarované přísady jsou zřetelně viditelné.



Před uvedením na trh byla testována reakce 1000 spotřebitelů na tento výrobek. A jaké jsou výsledky?

- Vlastníci koček hodnotili vzhled krmiva jako na pohled chutné až velmi chutné (88%), obzvlášť vysoké hodnocení měla varianta s kuřetem a zahradní zeleninou ( 91%), hovězí s mrkví (97%) a tuňák se špenátem (100%).



- Velikost produktu a konzistence byla pro dotázané na pohled perfektní.



- Na více než 80% dotázaných zapůsobily konzervy Poésie ve tvaru srdce!



Nejčastější komentáře:

- „Je to nápadité, přirozené a dobře pracuje kontrast mezi barvami."



- "Moderní design, a tvar srdce dodává plechovce hravost. Líbí se mi barvy a jejich celková kombinace. Je to čisté, bez zbytečného textu a kočka působí přátelsky."

« předchozí strana 1 2 další strana »