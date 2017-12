Pomáhejte svým dětem rozvíjet se

Text: Prima Žena

8. prosince 2017 | 12:00

Tvůrčí nátura je zdrojem rozvoje poznání v mnoha oblastech lidského konání, od vědy přes techniku až k umění. Vědci na základě svých výzkumů dávají do souvislosti určitý typ výchovy a tvůrčí založení osobnosti v pozdějším věku. Jako rodič se můžete pokusit formovat vašeho potomka již od útlého věku a významně tak přispět k pěstování tvořivého ducha. I když na to neexistuje univerzální recept, pár praktických tipů přeci jen existuje.

Rozvíjení kreativity v dětském věku je důležité pro zdravý duševní růst každého juniora. V současné době patří tvořivost k nejžádanějším kvalitám na trhu práce, originální lidé se schopností tvůrčího myšlení jsou však oblíbení a vyhledávaní i v osobním životě. Mít někoho takového nablízku je pro okolí vždy velké obohacení. Pokud chcete z vašeho syna či dcery chovat nápaditého a podnikavého člověka, pak vězte, že jednoduchý návod na to nenajdete. Čas a energie investované do rozvoje dětí nikdy nepřijdou nazmar a vždy se vyplatí. Tvůrčí osobnosti se vyznačují tím, že stále hledají nová, neotřelá řešení, mají pružné myšlení, jsou vnímavé, spontánní a zvyklé čelit novým situacím ne jako problémům, ale výzvám.



Rigidní výchova bez dostatku volnosti a prostoru pro objevování

Pochopitelně, děti potřebují nepoznaný svět nějak škatulkovat, dát mu řád a pravidla, aby se v něm cítily dobře a byly schopny stát se platným členem lidské společnosti. Zamyslete se ale nad tím, zda ve své výchově neuplatňujete více pravidel, příkazů a zákazů, než je bezpodmínečně nutné. Důvodem takového počínání může být přehnaný strach nebo rodičovská pohodlnost, výchova je tak jednodušší a o poznání méně namáhavá. Stanovte mantinely, abyste vaši ratolest uchránili před nebezpečím, ale v rámci nich jim dopřejte svobodu pro zkoumání. Dítě sešněrované přemírou pokynů brzy ztratí objevovací zápal a spokojí se jen s tím, co už důvěrně zná.



« předchozí strana 1 2 další strana »