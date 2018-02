Poslední pomoc pro neplodné páry?

Text: Prima Žena

16. února 2018 | 12:00

Jedinou možností, jak mít vlastní dítě, je pro některé páry náhradní mateřství. Bohužel však neexistuje žádný oficiální registr či nábor náhradních maminek, a proto si ji musí pár najít většinou sám. O pomoc často žádají i samotná centra asistované reprodukce. Jedním z nich je i klinika asistované reprodukce Repromeda. Kdo se může stát náhradní matkou a jak celý postup probíhá až po narození dítěte vysvětluje ředitelka MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D. z Repromedy.

Kdo může využít pomoci náhradní matky?

Náhradní neboli surogátní mateřství je vhodnou variantou pro páry, kdy žena nemůže dítě sama z různých zdravotních důvodů donosit. Překážkou může být například vrozená vývojová vada dělohy nebo její absence, poškození děložní dutiny či nízká děložní sliznice. Odborníci ale těhotenství a porod nedoporučují ani ženám, které trpí nějakým závažným chronickým onemocněním, ať už kardiovaskulárním, neurologickým či psychiatrickým. V takovéto situaci může být nápomocná žena, která se stane náhradní matkou a embryo biologických rodičů donosí. „Řada dvojic nemůže bez využití pomoci náhradní matky přivést na svět vlastní dítě. Žena může pomoci jak někomu ve své rodině, blízké kamarádce, ale také dvojicím léčeným na klinice asistované reprodukce,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.



Kdo se může stát náhradní matkou?

Náhradní matkou může být žena, která chce pomoci párům, které nemohou ze zdravotních důvodů mít vlastní dítě. Ideálně by měla být ve věku mezi 20 až 49 lety, měla by mít minimálně jednoho vlastního potomka a být v prokazatelně dobrém zdravotním stavu. Pokud je žena v manželství, jedná se o určitou nevýhodu, protože do celého procesu by se v takovém případě musel zapojit i její manžel. Lepší tedy je, když je žena svobodná, nebo rozvedená. Nutné je dále v České republice platné zdravotní pojištění. „Jestliže adeptka na náhradní matku vyhoví všem těmto požadavkům, musí podstoupit zdravotní prohlídky, gynekologické a ultrazvukové vyšetření a také testy na pohlavně přenosné choroby. Specializovaná vyšetření by měla absolvovat na klinice, kde proběhne také samotné IVF,“ podotýká MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D.



« předchozí strana 1 2 další strana »