Přijímaček se bát nemusíte

4. ledna 2018 | 12:00

Mnoho žáků z pátých, sedmých a devátých ročníků čeká v letošním roce přechod na gymnázium nebo na střední školu. Staronovou novinkou jsou jednotné státní přijímačky. Jak si poradit s výběrem přípravy na přijímačky?

1. Co to přesně znamená, že jsou letos přijímačky jednotné?

2. Budou tedy zkoušky těžší, než v předchozích letech?

3. Je ještě čas se na zkoušky dobře připravit?

4. Jaké možnosti přípravy na přijímačky jsou?

Znamená to, že všechny střední školy a víceletá gymnázia budou mít jednotné přijímací zkoušky od státní firmy CERMAT. Takže ty zkoušky budou pro všechny úplně stejné. Což je obrovský rozdíl oproti minulosti, kdy si školy mohly dělat přijímačky samy nebo spolupracovaly se společností Scio. Takže k největší změně dochází v podobě testu, který obsahuje jednak otázky otevřené, tak i uzavřené.Co se týče nároků na vědomosti určitě ne, obsah by měl odpovídat RVP a učivu, které se stihne probrat do konce prvního pololetí v 5., 7. A 9. třídě. Určité problémy se mohou vyskytnout při samotném řešení testu a typy jeho úloh, se kterými se žáci v drtivé většině případů na základních školách nesetkali.No jasně. Přijímačky se přibližují mílovými kroky, ale přesto bych doporučila všem uchazečům zůstat v klidu a s rozvahou začít s přípravou třeba právě teď, pokud tak již neučinili. A pokud posluchači nechtějí otálet, tak si mohou hned vyzkoušet on – line testy zdarma, například na www.scio.cz/zdarma , kde získají i srovnání s ostatními řešiteli.Nabídka přípravných produktů je opravdu široká. Připravovat se dá doma s rodiči. Domů je možné si pořídit tištěné materiály. Uchazeči si mohou vybrat z tištěných materiálů, přípravných kurzů v on – line prostředí, kde mohou využít jak učebních verzí, tak i testování v on – line podobě. Stále populárnější jsou přípravné kurzy, jak dlouhodobé, tak i intenzivní. Dalším oblíbeným typem přípravy jsou Přijímačky nanečisto, kde uchazeči zažijí generálku skutečných přijímaček.