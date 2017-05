Rodinné bydlení v Praze 6

23. května 2017 | 12:00

Toužíte žít v Praze, a přitom být obklopení hlubokými lesy? Všechno je možné. V prostředí Šáreckého údolí stojí 25 nízkoenergetických řadových domů a v současné době se staví další 25 domů, které budou dokončeny na konci roku 2017.





Architektura a koncept top’rezidence Šárecké údolí je z dílny ateliéru Šafer Hájek architekti. Zamiluje si jí každý, kdo touží žít v domě s menší vlastní zahrádkou obklopen zelení přírodního parku. Navíc v areálu je polosoukromý park s designovou klubovnou pro rezidenty. Tento prostor je uzpůsoben a vybaven pro setkávání se sousedy a rodinou.



Každá máma si přeje, aby její dítě vyrůstalo v bezpečném prostředí, kde mu bude dobře. Samozřejmě ne každý si může dovolit takové bydlení, ale pokud je to jen trochu ve vašich silách, hledejte si domov tam, kde je příroda a klid – například v Šáreckém údolí, kde vzniká právě top’rezidence.



Život v harmonii s přírodou

Z Šáreckého údolí v Praze 6 – Dejvicích to není daleko do centra a zažijete úžasný pocit, když jsem přijedete a zjistíte, že domy jsou obklopené bohatými lesy a izolované od hlavního ruchu velkoměsta. Okolní příroda úplně láká k vycházkám a projížďkám na kole. Všude je totiž dostatek cyklostezek pro občasné výletníky i zkušené cyklisty, jedna z nich vede přímo za domy top’rezidence. Procházky v lesích jsou nádherné za každého ročního období. Koupaliště Džbán, Veselík či jen potok protékající Šáreckým údolím jsou v horkých letních dnech příjemným zastavením.



Děti zde mohou trávit krásný čas s vámi na projížďkách a procházkách v okolí bydliště. Ale také si hrát na vlastní zahrádce, či dětském hřišti v rámci areálu. Starší děti a dospělí ocení hřiště na pétanque, které je v těsné blízkosti klubovny.



