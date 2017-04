ScioCAMPy - Letní tábory pro děti

Text: Prima Žena

16. dubna 2017 | 09:00

Čas letí jako splašený a už zbývá jen pár měsíců, než přijde dětmi nejoblíbenější část roku – prázdniny. Pro mnohé rodiče jsou ale prázdniny spojeny s ne vždy jednoduchým plánováním programu pro své ratolesti, který by měl být pokud možno smysluplný. Nenaplánujeme pro vás celé prázdniny, ale na týden smysluplně zabavíme vaše dítě. ScioCAMPy tábory pro děti a jejich rodiče, kteří se nespokojí s málem.

Léto s sebou nese vůni opravdové svobody, nových kamarádů, zážitků, ale i poznatků. Dny jsou prosycené sluncem, nikdo nikam nespěchá, a tak je snadné popustit uzdu fantazii a užít si letní tábor se vším všudy a ještě se toho spoustu nového naučit tak, aby z toho děti mohly těžit i ve školním roce. ScioCAMPy jsou tábory, které se konají uprostřed krásné přírody, pod vedením profesionálních a přátelských lektorů. Kromě klasické celotáborové hry se zaměřují na různá témata, která děti obohatí a soustředí se na rozvoj dovedností, které jsou důležité pro život v 21. Století.



Rodiče s dětmi mohou vybírat mezi čtyřmi tématy: Jak na učení, Jak na komunikaci, Jak využít své silné stránky nebo Jak na jazyky. „Záleží na tématu ScioCampu, ale obecně se v dětech snažíme rozvíjet pozitivní motivaci, schopnost komunikovat, řešit konflikty, umět argumentovat, ale i naslouchat. Ukazujeme dětem, že existuje množství způsobů, jak zefektivnit svoje učení, jak se připravovat se na písemku, procvičovat paměť, rozvrhnout si čas, ale že neméně důležité je věnovat se i svým koníčkům, hledat, co je baví a pak to zdokonalovat. Víme, že nikdo nejsme dokonalí a dělat chyby je přirozené, důležité je umět se z nich poučit,“ říká Michaela Poljaková, koordinátorka ScioCampů.



Lukášovi je 15 a jeho největší starostí je to, jak si v září povede v nové škole. Dostal se na gymnázium, a tak je mu jasné, že přechod ze základní školy nebude procházka růžovým sadem. Hlavou se mu honí spousta otázek, jací budou noví spolužáci, bude zvládat učivo a nebude se bát se zeptat, když nebude něco vědět? Ať už se vaše dítě po prázdninách chystá do lavic základních škol nebo jej čeká velký krok do neznáma na střední školu, určitě chcete, aby se mu vedlo co nejlépe. ScioCAMP je příležitost, jak propojit prázdninovou pohodu s nenásilnou formou vzdělávání, která pomůže dítěti ulehčit nudné biflování, které je po něm nezřídkakdy ve škole požadováno.



« předchozí strana 1 2 další strana »