Šikovné drobnosti na cestování pro děti

Text: Prima Žena

28. června 2017 | 09:00

Cestování k létu neodmyslitelně patří a prázdninová dobrodružství patří pro děti k těm nejkrásnějším. Zabalit celou rodinu dá občas dospělým pořádně zabrat a je dobré se na cesty řádně připravit. Hlavním klíčem k úspěchu je komfort dětí a také nejrůznější vychytávky, které nám na cestách pomohou. Ať už se jedná o organizér na sedačku do auta, cestovní polštářek, se kterým si malý cestovatel pohodlně odpočine, sluneční clonu s UV ochranou, kterou snadno připevníme na kočárek či autosedačku, nebo účinná impregnace, která usnadní čištění a údržbu oblečení i dětských věcí, vždy je dobré mít tyto cestovatelské „pomůcky“ při sobě. Jakmile jsou totiž v pohodě děti, i my dospělí snáze čelíme onomu všetečnému: „Kdy už tam budeme?“…



Déle čisté a snadněji omyvatelné díky nanoimpregnaci Baby Safe & Clean Textil

Každý, kdo má malé dítě, dobře ví, jak těžké je udržet věci v jeho dosahu čisté. Tu skvrna od bláta na autosedačce (ta louže se musela prozkoumat), tu zmrzlina na kočárku (ukousnout konec kornoutku je velká legrace), tu vylité pitíčko v autě (to samo). S nanoimpregnací Baby Safe & Clean Textil si výrazně ušetříme práci. Na ošetřeném povrchu vytváří vysoce hydrofobní ochrannou nano vrstvu, která má samočisticí schopnost (tzv. lotosový květ), je plně transparentní, nezanechává mastný film ani zápach. Sprej chrání textil před „nehodami“ v podobě vody a vylitých nápojů, moči, potu, bláta a výrazně usnadňuje také čištění a údržbu. Přípravek je vhodný pro impregnaci kočárků, autosedaček, polstrování, bot, oblečení, hraček, koberců, matrací, ložního prádla a dalších textilních povrchů. Neobsahuje žádné nebezpečné látky, je biologicky odbouratelný a neškodí životnímu prostředí. Splňuje požadavky vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky pro děti do 3 let.



Sluneční clona Babypoint poskytne stín i UV ochranu ve slunných dnech

Slunné dny jsou v létě časté a velmi příjemné. Ale! Nesmí jich být příliš a navíc malé děti by se měly před paprsky důsledně chránit. Ke skloubení pobytu venku a ochrany malých dětí v kočárku může pomoci sluneční clona Babypoint. Ta je totiž univerzální – snadno se upevní pomocí šňůrek jak na hluboké korby, sportovní kočárky, golfové hole i autosedačky. Kromě stínu poskytne dětem především UV ochranu (UV 30 +) a může snadno posloužit jako náhrada slunečníku.



Pro všechny poklady v autě je pořadač Lässig Car Wrap To Go

Pořadač do auta Lässig Car Wrap To Go nejen že pojme všechny nezbytnosti malých cestovatelů, ale také ochrání zadní část sedačky. Pořadač s veselými dětskými motivy má držák na lahev, dvě kapsičky na zip na tajné poklady a přihrádky, do kterých se vejde oblíbená hračka či plyšák. „Kapsář“ se snadno přidělá pomocí popruhu k opěrce hlavy a celý se pak dá odnést s sebou i s obsahem. Díky všem „důležitostem“ takto hezky pohromadě cesta dítku rychleji utíká a více ho baví.



