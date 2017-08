Školní svačina musí mít odolný obal

31. srpna 2017 | 15:00

Přestávka spojená se svačinou je chvíle, na kterou se všechny školou povinné děti těší. Aby se nedočkaly zklamání v podobě ředkviček rozsypaných po batohu anebo rozlitého čaje z netěsnící lahve, vyberte jim na jídlo praktické pevné boxy a pití nalijte do odolných lahví a termosek.



„Já sama jsem kdysi nosila svačinu do školy zabalenou jen v ubrousku a mikrotenovém sáčku. Tehdy se žádné krabičky na jídlo nepoužívaly, takže se dobře pamatuji, jak můj chleba či pomeranč končily často rozmačkané na dně školní tašky. A pití? To jsme nenosily vůbec – pili jsme ve třídě vodu z kohoutku… Proto docela závidím dnešním školákům všechny ty nádherné barevné svačinové boxy a lahve na pití. Jen jsem zjistila, že je nutné vybírat opravdu ty kvalitní a přesvědčit se, že perfektně těsní a že je děti samy snadno otevřou i zavřou. Ještě důležitější je to u lahví a termosek, ty by navíc neměly zachytávat pachy a příchutě z různých nápojů a měly by umožňovat snadné a pohodlné pití,“ říká Kateřina Princová ze Ski a Bike Centra Radotín, které je mimo jiné výhradním dovozcem kvalitních nerezových lahví Klean Kanteen.



Dětský svačinový box s příborem

Trojdílný dětský svačinový box Rusty the Fox s plastovou vidličkou a lžící ve víku, které je opatřené gumičkou, aby vše drželo hezky pohromadě. Spodní část je mělká 16 x 8 x 3cm s obsahem 250 ml, střední část 16 x 8 x 4cm s obsahem 350 ml s dělicím prostorem. Box v modrém provedení s motivem lišky.



Dokonalá nerezová lahev

Nerezová lahev Klean Kanteen Classic bude děti věrně doprovázet do školy i na výletech. Je zdravotně bezpečná, bez jakýchkoliv toxinů a nezachytává pachy či příchutě. Bez ohledu na to, kolikrát je naplněná, nebo na to, co do ní nalijete, udržuje tato lahev čerstvou a čistou chuť nápoje. Z hrdla o průměru 44 mm se dětem snadno pije, zároveň je dostatečně velké na kostky ledu nebo pro použití kartáče při čištění. Zdravá a k životnímu prostředí šetrná alternativa k plastovým a hliníkovým lahvím pěstuje v dětech odpovědný přístup k přírodě. Můžou si vybrat z mnoha pastelových barev, velikostí i typů uzávěrů přesně takovou lahev, která jim bude nejvíce vyhovovat.



