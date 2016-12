Slova, která pomáhají

Text: PrimaŽena

13. prosince 2016 | 15:00

Slova mají velkou moc! Poskytují obrovskou moudrost a mohou pomoci ve všech oblastech našeho života. Slovo není jen tak něco, slovo je energie. Je až neuvěřitelné, jakou mají sílu slova. Jsou tak mocná, že když správně seřadíme slova, můžeme mnohé radikálně změnit. I svůj život, nebo život jiných lidí. Jedno jediné slovo a můžeme se propadnout do hlubin temna a nebo můžeme vyletět do výšin.

Slova nás donutí usmát se, umí potěšit a rozjasnit den. Slova nás povzbudí, když máme smutek na duši. Slova dokážou pomoci i zachránit život. Slova nám otevírají dveře a ukazují směr, kterým se máme vydat. V okamžiku, kdy je s důvěrou přečteme, si uvědomíme, že existuje něco, co nám může pomoci a co nám dodá odvahu. Přestaneme být bezmocní, pocítíme sílu a jsme na cestě k úspěchu a štěstí. Budeme-li slovům důvěřovat, lépe poznáme sami sebe, naučíme se sebeúctě a náš život bude plynout hladce. Slova by měla být protilátkou na naše současné potíže. Hluboká moudrost slov nám dá sílu především ve zlých dobách.Berte slova jako přátelské rady a upozornění, čeho se máte vyvarovat a jak postupovat, chcete-li být šťastní, zdraví a dosáhnout svého cíle. Kniha s vámi bude spolupracovat, zocelí vás pro řešení potíží, pomůže vám překonat problémy a dodá vám odvahu do života. Cílem knihy je, oslovit vaše srdce, vyprovokovat vás do boje, nezůstat přešlapovat na místě a jít dál. Získejte odvahu proměnit svůj obyčejný život na výjimečný život.