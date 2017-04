Správný výběr dětské sportovní obuvi

18. dubna 2017 | 12:00

Bílé cvičky s gumou přes nárt, tzv. jarmilky, patřily ještě v 80. letech ke cvičební uniformě všech žáků. Dodnes se prodávají, ale pro sportování se příliš nehodí – nohu totiž nijak nepodporují ani netlumí nárazy. Poradíme vám, podle jakých hledisek se řídit, když vybíráte dětem kvalitní obuv na cvičení.



„I já jsem v dětství nosila v hodinách tělocviku bílé cvičky s gumou přes nárt, protože jsme je měli všichni a jiná možnost tehdy nebyla. Dnes vím, že jejich jedinou výhodou bylo, že se po nich dalo čmárat propiskou, takže jsme si je různě vylepšovali nápisy a obrázky… Ale jinak to byly spíš takové papuče, se sportovní obuví neměly moc společného, protože nohu nikterak nepodporovaly. Navíc měly podrážku, která nebyla schopna tlumit nárazy při běhu či doskoku, “ vzpomíná na kdysi povinnou školní obuv Kristýna Přibylová, která vede v Praze dětské profesionální tělocvičny Monkey´s Gym.



Prodyšné a odpružené

Podobné cvičky se sice stále prodávají, ale zkušená trenérka by je rodičům určitě nedoporučovala. Mnohem vhodnější budou kvalitní prodyšné textilní tenisky se zavazováním na tkaničky a dostatečně odpruženou podrážkou. Musí mít ovšem správnou velikost – tedy nesmí být ani malé, ani velké, aby se v nich noha příliš nehýbala. Stélka by měla být kvůli pocení ze savého materiálu, nejlépe vyndavací, aby se dala dobře vysušit, a špička spíše kulatějšího tvaru kvůli postavení prstů v obuvi.



„Sportovní obuv pro děti musí mít pevnou patu i špičku, měla by být dostatečně ohebná a mít kvalitní podrážku, která je schopna dobře tlumit nárazy při běhu a skoku. Materiál by měl být i na svrchní straně prodyšný – ideálně textilní, pro chladnější dny může být i z usně,“ doporučuje Kristýna Přibylová.



Pozor na „výhodné“ nákupy

Naprosto nevhodné jsou boty s otevřenou špičkou nebo patou, u nichž hrozí nebezpečí úrazu. To samé platí u bot s nesprávně vybranou velikostí – pokud jsou příliš malé, dochází k otlakům prstů, ve velkých zase dítě zakopává a může dojít k pádu.

