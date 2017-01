Spreje a razítka u teenagerů vedou

27. ledna 2017 | 09:00

Přemýšlíte, čím zaujmout dospívající děti? Vsaďte na touhu po originalitě, která je pro jejich věk tak typická, a na textilní techniky, v nichž se tvoří pomocí sprejů a razítek.



Obstarat si zábavu je dnes pro dospívající snadné – mobil nebo tablet jsou vždy po ruce. Pokud však teenageři nemají být pouhými konzumenty zábavy, ale mají se na ní tvůrčím způsobem podílet a rozvíjet tak svoji osobnost, je třeba vynaložit více energie a pozornosti. Jak ale vyplývá ze zkušeností lektorů, když se správně trefíte do toho, co teenagery baví a co je právě „in“, snadno se nechají zlákat a pro tvoření se nadchnou.





Spreje fascinují



A co tedy na adolescenty nejlépe zabírá a jaké tvůrčí techniky jsou jim nejbližší? „Bez zaváhání vám můžu odpovědět, že to jsou barvy ve spreji. Děti fascinuje, když se jim pod rukama mění bílé tričko na barevné. Jako by v každém z nás dřímal tak trochu sprejer. Za mokra se spreje do sebe zapíjejí a vzájemně se míchají a vytvářejí nové odstíny. Při použití se šablonou pak vznikají vzory, které dekorují velké plochy. U adolescentů jednoznačně vede obliba textilního tvoření. Zdobí se trika, baťohy, tenisky, tašky, šátky… Prostě věci, které pak děti mohou nosit a ukazovat je. Ovšem musí být trendy,“ upozorňuje Martina Linková z portálu Aladine.cz, který je zaměřený na rozvíjení tvůrčích schopností dětí i dospělých.



Kreativita a originalita se cení

Obchody překypují nabídkou módního oblečení – je vůbec možné, aby tomu konkurovalo vlastnoručně vyrobené tričko? „Absolutně. Vždyť takový kousek má mnohem vyšší hodnotu, protože je originál a nedá se nikde koupit. Jak se zdá, mezi -náctiletými hraje prvek jedinečnosti čím dál větší roli a kreativita a nápaditost jsou uznávané hodnoty. Často se v kurzech setkávám s tím, že zejména dospívající dívky rády vyrábějí trika pro kamarády. Mezi motivy vládnou celosvětová

