Teréňák“ pro malé průzkumníky

Text: Prima Žena

17. března 2017 | 09:00

S malými dětmi jsou rodiče v neustálém pohybu. Nonstop každodenní péči mohou výrazně usnadnit kvalitní a spolehliví pomocníci v podobě vybavení pro naše nejmenší. Přesně takové nabízí britská značka JOIE, která je nejen symbolem kvality, spolehlivosti, cenové dostupnosti, ale také společenské odpovědnosti.

Výrobce například věnoval dětem se sluchovým postižením 30.000 kochleárních implantátů a ročně daruje také tisíce kočárků pro tělesně postižené děti. Čtyři aktuální NOVINKY JOIE ocení rodiče novorozených i větších dětí. Kočárek do terénu je vhodný jak pro miminka, tak i pro větší děti, autosedačka s dítětem poroste, postýlku ocení všichni aktivní rodiče, kteří se nechtějí vzdát cestování, a lehátko pomůže miminko ukonejšit a dopřeje mu větší rozhled po místnosti.



Výjimečná rostoucí autosedačka nově i s instalací pomocí ISOFIX

Autosedačka s výstižným názvem JOIE EVERY STAGE FX je investice, která se skutečně vyplatí. Roste totiž spolu s vaším dítětem a je vhodná od prvních dní až do 12 let. Hned čtyři fáze sedačky v jedné (skupina 0+/1/2/3) ocení rodiče, kteří dbají na maximální bezpečnost během cestování a také na praktičnost. Množství odnímatelných výplní i automaticky se zvětšující prostor pro ramena při nastavení sedačky pro větší dítě se postarají o pohodlí v každém věku. Systém Grow Together navíc synchronizuje nastavení polstrovaných pětibodových pásů a podhlavníku. Myšleno je i na ochranu proti bočnímu nárazu, nastavitelné prvky systému Guard Surround Safety spolu se speciální ocelovou výztuží zabudovanou uvnitř plastové skořepiny zajišťují ještě větší bezpečí a odolnost. Celkem šest pozic sklonu sedačky vede k maximálně komfortní jízdě u všech věkových kategorií. Sedačka je vhodná pro uchycení proti směru jízdy u miminek (do 18 kg), starší děti (9 – 36 kg) pak pojedou po směru jízdy. Systém ISOfix a pomocný pás top tether, který nahrazuje přední opěrnou nohu, používanou u některých typů autosedaček, využijete při instalaci ve směru jízdy u skupiny 1. ISOSAFE konektory však zajistí stabilní pozici sedačky také při instalaci větších dětí. Velmi praktická je zabudovaná vnitřní ventilace i přihrádky na uschování postroje poté, kdy dítě vyroste a více nejsou potřeba. Sedačka splňuje normu ECE R44/04.



