Zåhrada – zelené bydlení pro tři generace

Text: Prima Žena

30. října 2017 | 12:00

Atraktivní, zelené, nízkoenergetické, dopravně dostupné a levné – takovými adjektivy by se rád chlubil každý nový bytový dům. V případě Zåhrady jsou každopádně na místě a co se týče snadné dosažitelnosti a láce to platí dvojnásobně.



Do Zåhrady se z pražského centra dostanete ani ne za půlhodinky. A ceny? Něco málo přes 44 000 korun za metr čtvereční bytové plochy včetně DPH. Každý, kdo se v realitách trochu vyzná nebo shání nový byt, by takovou cenu nejspíš označil za nesmysl – v metropoli se dnes ceny šplhají až k 90 000 Kč za metr čtvereční. Byty v komplexu Zåhrada se nicméně skutečně prodávají za tak málo. Vtip je v tom, že nestojí v Praze, ale v Lysé nad Labem, kam vlakový spoj z pražského Masarykova nádraží dorazí za necelou půlhodinu.



Unikátní projekt

Lysá je klidné a milé městečko, kam je to z Prahy skutečně jen skok. Má pěkné centrum se starou zástavbou a najdete tam i stavby vysloveně historické jako třeba klášter bosých augustiniánů či zámek. Dějiny nicméně v Lysé zanechaly nejen pěkné stopy. K takovému nevítanému dědictví nepochybně patřil chátrající areál někdejší Fruty – pozemek o rozloze několika hektarů, pár stovek metrů od středu města.







Řešení pro tuto víceméně mrtvou lokalitu se našlo před pár lety. Na tomto místě nyní vyrůstá nová čtvrť, kterou po dokončení bude tvořit celkem 13 bytových domů s takřka třemi stovkami bytů a budovou služeb. Projekt společnosti MS Development má řadu skutečně unikátních parametrů, k nimž vedle už zmíněných patří také architektonické ztvárnění. To je výsledek poměrně neobvyklého postupu investora, který na celkovou koncepci komplexu i podobu jednotlivých domů zorganizoval architektonický workshop, které se zúčastnilo pět ateliérů

