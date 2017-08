Zdravé sezení pro malé školáky i teenagery

Text: Prima Žena

15. srpna 2017 | 12:00

Děti si vybírají podle vzhledu a pohodlí. Úlohou rodičů je pohlídat jejich zdraví. Začátek školního roku, přechod dítěte z mateřské do základní školy nebo na gymnázium, je důležitá změna v životě rodiny a přirozeně dítěte samotného. Aktivní pohyb je najednou vystřídán dlouhodobým sezením ve školních lavicích, doma při učení, psaní úkolů a bohužel i u počítače ve volném čase.

Není výjimkou, že některé děti tráví vsedě i 14 hodin denně. Asi nejdůležitější pro správnou volbu zdravého sezení je výběr vhodného typu židle na základě výšky dítěte a samozřejmě očekáváme i dlouhou životnost. Univerzální zdravotní židle by měla dítěti vydržet nejlépe po celou dobu studia. Nezapomínejte také, že židle a nábytek se dítěti musí vzhledově líbit a měla by a přinášet radost ze sezení. Radí: Adam Zaydlar z Centra zdravého sezení, www.zdravotni-zidle.cz Hlavní tělesný vývoj dítěte probíhá do 14 let, nesprávné sezení způsobuje poškození pohybového aparátu, které je po ukončení růstu nevratné. Správně zvolená zdravá židle je tedy nesmírně důležitá jak u malých školáků, tak i u teenagerů a studentů, kteří u počítače a za stolem podle výzkumů tráví více času než dospělí, teenageři až 14 hodin denně! Ergonomické a rostoucí židle lékaři a fyzioterapeuti nedoporučují - děti na židli nesedí, ale vrtí se, dřepí, klečí, houpou se a ergonomické tvarování postrádá smysl. Podstatné ale je, že díky speciálnímu tvarování a vyztužení opěrky a statickému sedáku židle svaly na dětských zádech zůstávají pasivní a víc a víc ochabují! Proto odborníci doporučují aktivní sezení s pohyblivým sedákem na pružině, kterou na internetu najdete také pod heslem zdravotní židle. S každým pohybem dítěte se sedák naklání dopředu i do stran a zádové a břišní svaly musí pracovat a aktivně stabilizovat páteř v optimální zdravé poloze.Investujete-li do zdraví svého dítěte 4,- Kč denně, máte na nákup zdravé židle (počítáno na 13 let užívání, PC 18.000 Kč)! Nábytek se dítěti musí vzhledově líbit a měl by i přinášet radost ze sezení. Děti houpání milují. Čím více se školáček na balanční židli houpe, tím více posiluje, je méně unavený a rozbolavělý. Zdravotní židle totiž nejen předchází bolestem zad, ale jako jediná je i léčí!Více informací o zdravotních židlích SpinaliS® naleznete na www.zdravotni-zidle.cz