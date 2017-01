Ájurvédské patero

Text: ESTETIKA

17. ledna 2017 | 12:00

V dnešní době najdete na internetu, v tisku i v knihkupectvích nepřeberné množství způsobů, jak hubnout. Ovšem vzhledem k faktu, že je také nepřeberné množství lidí, kteří stále nezhubli, ne všechny tyto diety zjevně fungují. Existuje prý ale metoda, díky které zeštíhlíte postavu skutečně a trvale. Je to ájurvéda, nejstarší medicína světa původem z Indie.

1. Snídani nech nepříteli

2. Obědvej ve velkém

3. Šetři s tekutinami

4. Zatočte s uzobáváním!

5. Naordinujte si dezert

Tento návod se dá nazvat Ájurvédské patero pro štíhlou linii. Řiďte se tedy alespoň měsíc podle následujících bodů. Není na tom nic složitého.Ano, přesně tohle tento indický návod tvrdí. V ájurvédě je to se snídaněmi zcela opačně než u nás – mají prý být malé, ne-li žádné. Ráno totiž naše tělo prochází biorytmem způsobujícím líná střeva, proto když už chcete posnídat, dopřejte si jen něco malého, lehkého a hlavně suchého. Může to být třeba tmavé pečivo bez másla, suché cereálie, topinka nebo knäckebrot s lehkou zeleninovou pomazánkou. Určitě se nehodí „vlhké” potraviny jako jogurt, sýr, kefír, šťavnaté ovoce nebo obilninové kaše.V době mezi 11–13 hodinou máme absolutně nejsilnější trávení, proto má být oběd největším jídlem dne. Dopřejte si takový, který Vás nejen zasytí, ale také uspokojí. Když si v poledne dáte třeba polévku, hlavní chod a dezert, budete pak schopni povečeřet už jen lehce a hlavně nepodnikat v pozdních večerních hodinách nálety na ledničku. Ty jsou totiž průšvihem vždycky, ať podle životosprávy české nebo ájurvédské.A to je další překvapení. Takže žádné tři litry vody denně??? Mrkněme se, jak je to myšleno: Přemíra vody či „mokrých” potravin je podle ájurvédy častou příčinou nadváhy. Zkuste proto eliminovat příjem mléčných výrobků, kaší, polévek, omáček, šťavnatého ovoce a jiných tekutých, vláčných či šťavnatých jídel. A pozor, obzvlášť účinné je odvodňovat se v denní době 6-10 a 18–22 hodin.Snídaně, oběd, večeře a nic mezi tím – tak zní nejdůležitější ájurvédské pravidlo pro silné trávení a krásnou postavu! Neznamená to ubrat na množství jídla, jen Vaše obvyklé porce koncentrujte do tří hlavních chodů. Ovoce a zeleninu od teď jezte jako jejich součást. A pokud Vás trápí, že by vaše tělo trpělo stresem, tak pusťte strach z hlavy. Jestliže budete jíst v pravidelnou dobu a zařadíte kvalitní potraviny, žádné hladovění a stres Vašemu organismu nehrozí.Ájurvédská rada nad zlato zní: Zamlsejte si! A nemusí se jednat jen o dortík, přípustná je také čokoláda, sušenka, bonbon, ovocný dezert apod. Jde o to, že tyto požitky naše tělo (a hlavně mysl) potřebují, aby nezískaly pocit strádání. Okamžitě pak totiž vytváří zásoby na horší časy, což proces hubnutí značně ztěžuje. Klíčová je ovšem denní doba, kdy naše chuťové buňky oblažíme! Ideální je doba po obědě, od 11 do 13 hodin. V tuhle část dne se oběd i s dezertem hravě stráví a po zbytek dne už Vás nebudou honit chutě. A o to právě jde!