Fitness a Kakao

14. listopadu 2017 | 09:00

Namixováno přírodou, ověřeno staletími. Kupujeme si energy drinky, suplementy, gely, abychom nakonec zjistily, že to nejlepší už tu dávno je. Návrat ke kořenům - kakao. Vemte si ho do fitka, uvidíte samy.



Už je to nějaký pátek, co jsem chvíli žila v Ekvádoru, a tam jsem se naučila pít kakao a horkou čokoládu.Ale nemyslím přeslazené prášky s příchutí kakaa, myslím pravý 100%-ní natural kakaový prášek. Rozpouštím ho jak v horkém mléce, tak v horké vodě a musím říct, že je to síla. Horkou čokoládu dělají Ekvádorci tak, že rozpustí v horkém mléce kakaovou hmotu, tedy tu surovinu, co se z ní vyrábí čokoláda. A to je teprve něco! Piju ji před spinningem a mám pocit, že na rotopedu odjedu z tělocvičny.Na rozdíl třeba od kávy obsahují tyhle drinky i skutečnou energii, tedy cukry, tuky a bílkoviny, a jako bonus nálož antioxidantů a vitamínů.Mám ráda i kávu, ale ta mě občas vysaje, zvlášť když nejsem moc najedená. Pravé kakao mě nakopne a nepustí. Je to vlastně nefalšovaný přírodní energy drink. Kakao obsahuje i trochu kofeinu, ale hlavní aktivní látka je theobromin, která má pomalejší nástup, ale delší účinek.Je trochu problém kvalitní kakao a hmotu sehnat, ale stačí jen chvíli pátrat. Osvědčil se mi eshop www.chocoeldorado.com , dovážejí přímo z Ekvádoru a mají přesně to, na co jsem odtamtud byla zvyklá.A to jsem ještě nezmínila, že Ekvádorské kakao se řadí mezi nejkvalitnější na světě. Buen provecho - dobrou chuť! Míša Veselská