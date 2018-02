Konec výmluvám a rychle pryč s nadváhou

Text: Prima Žena

13. února 2018 | 09:00

Patříte i vy k více než 75 % žen, které si s příchodem nového roku daly předsevzetí „letos zhubnu“ a na konci ledna už se příliš nesnaží ho plnit? Kam se poděla vaše motivace? Nebojte se, nic není zdaleka ztraceno. Teď už svou šanci nepromarníte a s nadváhou zatočíte jednou provždy.

Skoncujte s výmluvami a zhubněte

Jak hubnutí s KetoDiet funguje?

Chcete se do ketodiety pustit?

Pokud změníte svůj životní styl hned, do léta se budete moct pyšnit štíhlejší postavou. S českou proteinovou dietou KetoDiet toho dosáhnete snadno a rychle.Pokud vaše hubnutí běžně troskotá na tom, že nemáte čas na přípravu dietních jídel, a nechcete přemýšlet o skladbě jídelníčku, s proteinovou dietou máte vyhráno. Příprava proteinových jídel a nápojů je tak snadná, že ji zvládne opravdu každý. Jídla stačí většinou zalít studenou nebo teplou vodou a během pár minut máte hotovo. A abyste si alespoň z počátku nemusely lámat hlavu s jídelníčkem, stačí se držet vzorového, který k dietnímu plánu dostanete, nebo se obrátit na zkušené výživové poradkyně KetoDiet. Dietní plány KetoDiet jsou rozděleny do 3 kroků, díky kterým nejprve nastartujete metabolismus, umožníte svému tělu hubnout a zároveň zamezíte jojo-efektu. Denně budete jíst nejprve 5 proteinových jídel, která mají zvýšený obsah bílkovin a snížený obsah sacharidů a vaše tělo začne samo spalovat uložené tuky. Tomuto stavu se říká ketóza. V dalších fázích se postupně vracíte k běžnému jídelníčku, dopřáváte si spoustu zeleniny a nezapomínáte na zdravé tuky.Není to nic složitého, co říkáte? A pokud jste se právě odhodlaly do boje s nadváhou, není co odkládat. Vyberte si jeden z dietních plánů, objednejte si svá proteinová jídla a pusťte se do toho. Pokud si nejste jistá, jak si jídelníček z proteinových nápojů, omelet, polévek, pudinků, kaší nebo tyčinek poskládat, sáhněte po jednom z výhodných balíčků pro 1. krok , se kterým navíc ušetříte.Držíme vám na cestě za štíhlejším já palce.