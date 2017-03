Plánujete jarní detox?

27. března 2017 | 09:00

Venku začíná krásné počasí. Příroda se probouzí a překypuje novou, silnou energií. Po jakémsi správném zimním útlumu se probouzí i náš organizmus. Jaro je dle nutričních expertů nejlepší období na pročištění těla, jeho revitalizaci a posílení.



Funkce detoxikace je vnitřní očistný proces, při kterém se organizmus zbavuje toxinů a škodlivých látek. Každé tělo jej má nastaveno jako svůj automatický proces.



Náš organizmus vylučuje škodliviny z těla potem, bojují s nimi ledviny, játra a střeva. Pokud dlouhodobě konzumujeme potraviny, které nejsou pro náš organizmus přirozené a vhodné, tento proces se zpomaluje.



„Lidé často mohou vnímat detoxikaci jako určitou dietu a cestu ke zhubnutí, někteří za ní vidí půst a hladovění. Detoxikace by měla být pravidelný a postupný proces, při kterém nehladovíme, musíme ale odlehčit naši stravu tak, abychom snížili přísun kyselinotvorných látek (zejména masa, uzenin, cukru, bílé mouky, alkoholu) do našeho těla. Na počátku můžeme pocítit výkyvy nálad, bolesti hlavy, zhoršení stavu pokožky, toto je ale pouze dočasný stav a důsledek čištění zanešeného těla toxiny,“ říká výživová poradkyně Ing. Alice Hynková.



Při detoxikaci skvěle pomáhají přírodní “zelené potraviny” jako zelený ječmen, chlorella, spirulina či mladá pšenice. Kromě toho, že tělo pročišťují (chlorella), obsahují bílkoviny, antioxidanty a široké spektrum potřebných vitaminů, minerálů a stopových prvků, které je nutné do těla doplnit.



Jaké zelené potraviny při detoxikaci zvolit?

Jako ideální komplexní „superpotravinovou kúru“ doporučujeme kombinaci chlorelly (pro detox a pročištění organizmu) a zeleného ječmene nebo mladé pšenice či spiruliny (pro dodání vitaminů, minerálů a dalších zdraví prospěšných látek v přírodní formě na podporu energie, vitality a podporu imunitního systému).



