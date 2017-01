Povánoční detox

Text: PrimaŽena

13. ledna 2017 | 12:00

Očistit se od návalu svátečních radostí je stejně důležité jako příprava na Vánoce. Víte, jak na povánoční detox? Odolat o Vánocích bramborovému salátu, pěkně vypečené kachně, famóznímu cukroví či koktejlu z alkoholických nápojů dokáže málokdo. A neupejpáme se ani na návštěvách, aby si hostitelé nemysleli, že nám u nich nechutná, a neurazili se.

Detoxikace není tragédie

Co nejíst?

Co jíst?

Po svátcích si pak většina z nás připadá jako nafouknutý balón, nemluvě o bolavém žaludku a dalších zažívacích potížích, včetně pochopitelných pár kilo navíc. K návratu do normálního stavu vám pomůže nejenom pohyb, ale také detoxikace organismu.Slovo detoxikace vzbuzuje v mnohých hrůzyplné představy o pročišťovacích kúrách, lístku zelného salátu denně a bylinkových čajích. Slibovaný efekt minus pět kilo za týden sice zláká mnohé vánoční hříšníky, jenže spíš je nám ještě hůř. A to nejenom fyzicky, ale i psychicky, protože podobné drastické metody nefungují. Přitom by stačilo uvědomit si podstatu detoxikačního procesu, který spočívá v odstranění toxických a organismus zatěžujících látek.Důležité je vyčistit si játra, kterými prochází vše, co do sebe vpravíme. Tenhle přirozený filtr odděluje potřebné látky od škodlivých a ty škodlivé se snaží dostat z těla pryč. Když už jsou játra zahlcená a nestíhají všechno zpracovat, toxiny se vrací zpátky do organismu.Následuje čištění ledvin. V tomto případě se jedná hlavně o to, že nízký příjem tekutin způsobuje zahuštění moče minerálními látkami, což je příčina vzniku písku a ledvinových kamenů. Jako prevence funguje především dostatek čisté neperlivé vody.Zkuste si alespoň pár dní nekomplikovat trávení složitými jídly. Ve vašem jídelníčku by se neměly objevit průmyslově zpracované potraviny, které obsahují různé chemické složky. Je dobré se vyhýbat bílému pečivu, mléčným výrobkům, jednoduchým cukrům, tedy sladkostem všeho druhu, zapomenout na salámy a další produkty obsahující tuk. Pozor na koření, hlavně sůl. V první fázi se mu zkuste vyhnout zcela, později kořeňte bylinkami, sůl používejte ve velmi omezené míře a pouze kvalitní. Tabu jsou samozřejmě knedlíky, těstoviny, bílá rýže.Detoxikační jídelníček by se měl skládat z vlákniny, antioxidantů, minerálů a vitaminů. Zaměřte se na zeleninu, vynikající je zelí, kapusta, řepa, mrkev nebo brokolice, dobrou službu udělá česnek a cibule. Vhodné je i ovoce. Konzumujte ho ale v omezené míře. Důležité jsou celozrnné potraviny jako celozrnná rýže, ovesné vločky, luštěniny. Brambory nevařte oloupané, ale ve slupce. Dobrou službu vám prokážou i zásadité potraviny s nízkým glykemickým indexem, jáhly, pohanka, quinoa. Pokud se vám stýská po pečivu, upečte si vlastní kváskový chléb. Chuť na sladké zaženete pohankovou kaší s medem, skořicí a oříšky.

« předchozí strana 1 2 další strana »