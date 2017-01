Raw vás nabíje vitamíny energií

Text: PrimaŽena

19. ledna 2017 | 15:00

Stravovat se zdravě, vyváženě a zároveň potěšit své chuťové pohárky je v dnešní době opravdový oříšek. Navíc pokud se z vlastního uvážení nebo zdravotních důvodů potřebujete vyhnout lepku, laktóze, živočišným produktům anebo chemickým přídavkům. Radujte se, v Česku přibývají zdravá bistra bistRAWveg.

Infobox:

Překypovat energií, vypadat mladě, mít atraktivní postavu a být zdravý, to jsou asi přání každého člověka. Zdraví začíná jídlem, to je hlavní motto bistRAWveg, jejichž produkty mají tu výhodu, že jsou lehce stravitelné, zasytí a nezatěžují organismus. Naopak, naplňují jej energií a vitalitou. „Základem RAW stravování jsou pouze rostlinné suroviny, šetrně zpracované při max. teplotě 42°C a tudíž plné životně důležitých enzymů, vitamínů, minerálů, proteinů, mikroživin a vlákniny,“ vysvětlila Petra Petříčková, tvůrkyně bistRAWveg nabídky. Zkrátka jen čerstvá zelenina, oříšky, semínka, klíčky, bylinky a čerstvé či sušené ovoce ve své nejpřirozenější podobě proměněné v krásná a chuťově úžasná jídla.„RAW jídelníček pomáhá pročišťovat tělo, snižovat nadváhu, eliminovat náchylnost k civilizačním nemocem, omlazovat organismus“, popsal její manžel Stanislav Petříček, který v roce 2014 změnil své dosavadní návyky a dokonce absolvoval třicetidenní hladovku a zhubnul téměř o 30 kg.Záhy zjistil, že se cítí mnohem spokojenější a že mu stačí méně spánku, a přitom je plný energie. „Tato zkušenost mne motivovala k dalšímu podnikání,“ dodal majitel řetězce vitariánských bister. Pestrou nabídku bistRAWveg je tak možné ochutnat v Liberci, v Hradci Králové a v Praze přímo v bistru anebo si ji nechat zavést např. do zaměstnání.Více informací na www.bistrawveg.cz Z pestré nabídky bistra si může zákazník pochutnat na dobrotách od polévek, hlavních jídel, přes dorty, koláče, palačinky až po další sladké i slané chuťovky.V dubnu uplynou dva roky od otevření první pobočky v Liberci. Za tu dobu se mnoho jídel stalo velkými favority.Z polévek si zákazníci nejvíce oblíbili pikantní thajskou a jemnou hráškovou. Co se týká hlavních jídel, tak bodují křupavé cuketové špagety s kešu-rajčatovým pestem a ostřejší kukuřičná tortila se zeleninovým chilli. „Lidé si k nám chodí často zdravě zahřešit, takže hodně frčí deserty. Vypíchla bych čokoládový dort a borůvkový koláč. Z chuťovek pak čoko-chilli košíček nebo kakaový krém s jahodovým pyré,“ popsala Petra Petříčková. Ze slaných dobrot si můžete vybrat z různých druhů chia-lněných krekrů, které jsou vynikajícím zdrojem vlákniny, antioxidantů, bílkovin, vitamínů, minerálů a esenciálních mastných Omega 3 kyselin. „Naši hosté si nejvíce oblíbili ty rajčatové.“Energii a vitamíny můžete rychle a hravě doplnit pomocí koktejlů, smoothie nebo fresh nápojů. V těch nejvíce obstály borůvka, špenát a jablko.V bistRAWveg se pravidelně obměňuje nabídka, aby se návštěvníci nenudili. „Máme stálou nabídku, ale například obě polévky se každý měsíc mění, s nimi pak ještě dvě hlavní jídla i některé deserty,“ dodala spolumajitelka zdravého rychlého občerstvení.V bistRAWveg menu si zákazník může přečíst kompletní složení všech svých produktů, jiný slovy: „U nás víte, co jíte!“Naší základní filozofii je šíření výzvy: „Dejte si alespoň jednou týdně zelený den a odlehčete svému organismu bistRAWveg stravou. Naše jídlo Vás neunaví, ale naopak naplní svěží energií! A krom toho, že je zdravé, Vám bude také chutnat.“Co s vaším tělem udělá pravidelná RAW strava?Odstraní zdravotní problémy.Sníží tělesnou hmotnost.Posílí imunitu.Zpomalí stárnutí.Zlepší trávení.Zmírní únavu a stres.Nastartuje bystrost a kreativitu.Zlepší náladu.