Jak poznat skvělé víno? Odteď levou zadní!

Text: Prima Žena

9. května 2017 | 15:00

Červené, bílé, sladké a kyselé. Přiznejme si to na rovinu, každému se občas stane, že se ocitne

ve společnosti lidí, kteří rozvinou debatu o víně, a vás polije studený pot. Ne, nevíte, podle čeho poznáte chuť vína, ne, nevíte, jaké jídlo se k vínu hodí nejvíc.

Požádali jsme proto sommeliera Davida Krále, ambasadora značky Víno Mikulov Sommelier Club, aby pro vás shrnul to nejzákladnější, co u vína dokáže poznat „obyčejný“ člověk.



První, čeho si u vína všímáme, je jeho čirost. Jednoduchou pomůckou může být otočení sklenky proti světlu nebo přiložení bílého papíru do pozadí. „Degustovat je potřeba v místech, kde nic nebude rušit vaše smysly. Není tam hluk, příliš velká zima nebo teplo a vzduch není nasycený kouřem. Až tehdy se lze dostatečně zaměřit na vzhled, vůni a chuť vína,“ doplňuje David Král, sommelier České republiky pro rok 2015 a 2016.



Víno musí vonět

Vínem nejdřív zlehka zatočíme a přivoníme k okraji sklenky. Zároveň si musíme pamatovat, že nepříjemná vůně rozhodně nevěstí nic dobrého. „Měli byste cítit ovoce, květiny, koření,“ říká David Král a dodává: „Roli ale také hraje výběr sklenky. Pro šumivá vína doporučuji sklenku typu flétna, pro lehčí bílá a červená vína sklenka typu tulipán a pro vína zrající v nových sudech balónovité sklenky.“



Základní chutě

Naučte se vnímat pomocí celých úst, jazyk, patro, ale i celá ústní dutina jsou totiž velmi citlivým porotcem. Jako malé děti jsme se učili, že chuť na stranách jazyka ukazuje na kyselost, špička jazyka na sladkost, strany špičky na slanost a kořen na hořkost.



« předchozí strana 1 2 další strana »