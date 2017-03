Mimořádná kombinace bylinných chutí

31. března 2017 | 12:00

V minulosti objevili naši předci kouzlo bylin tím, že si je přidávali do jídla, nebo je louhovali ve vodě, v lihu či ve víně. Postupem času zjistili, že bylinky louhované v lihu nejen tlumí bolesti a povzbuzují vůli, ale i výborně chutnají. Tak vznikl macerát, studený bylinkový výluh, který uchoval i ty nejrozmanitější chutě.

Dnes jsou byliny velmi lehce dostupné v běžných obchodech. Prodávají se čerstvé, sušené nebo formou čajů, kapek, ale i oblíbených likérů. Vyvážená směs bylinek s námi dokáže udělat divy. Vylouhované látky probouzí v člověku sílu plnit si své sny, zvyšují sebevědomí, a tím vyrovnávají psychický stav. Příkladem takové byliny je zeměžluč. Rostlina z českého prostředí má hořkou chuť, dokáže vzpružit trávící soustavu a játra, což má pozitivní vliv na fungování celého organizmu.



Hořká chuť ochlazuje

Po náročném úkolu nebo těžké práci se můžeme cítit vyčerpaně. Přepracované tělo potřebuje schladit, a právě to dokážou byliny s hořkou chutí. Například takový benedikt čubet kombinovaný s pomerančovou kůrou je naprosto skvělou volbou.



Jejich účinné látky se velmi rychle vstřebávají a dokážou zregenerovat organizmus po fyzické i psychické stránce. Ochlazení všeobecně tělu prospívá a probouzí ho k lepším výkonům. V době, kdy neexistovala antibiotika, babičky hojně využívaly chininovou kůru. Ta svou extrémně hořkou chutí dokázala bojovat proti malárii a vysokým horečkám.



Bylinky zatočí i s jarní únavou

Hořké bylinky obecně pomáhají nastartovat náš organizmus během jara, kdy nás po dlouhé klidné zimě rychlé změny počasí a teplot dokáží velmi vyčerpat. Nejoblíbenější a nejvíce používanou bylinkou v současnosti je hořec, který dostane do pohody každého jedince.



Jeho vliv na organizmus skvěle doplňuje heřmánek římský. Dokážou vyloučit z těla přebytečné látky, které nám ubírají sílu. Ušetřenou energii tak může tělo investovat do jiných bdělých činností, což se také odrazí na našem sebevědomí.



