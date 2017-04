Naučte se rozeznávat šumivá vína!

28. dubna 2017 | 15:00

Sekt, šampaňské, prosecco, crémant nebo cava. Ztrácíte se při výběru šumivého vína? Na první pohled se může zdát, že na to, abyste se vyznali ve spleti druhů bublinek, potřebujete minimálně dva vysokoškolské diplomy. Opak je ale pravdou. Odborně mají jednotný název – jakostní šumivá vína. A způsobů výroby také není mnoho.

Prvním z nich je takzvaná Charmatova metoda, kdy víno podruhé kvasí ve větších nerezových nádobách. Tak se získávají lehčí a svěžejší typy šumivých vín. Další metodou je tzv. šampaňská neboli klasická. V tomto případě kvasí víno přímo v lahvích a každý produkt se tak stává jedinečným. Nápoj má plnější chuť, platí to třeba pro Bohemia Sekt Prestige nebo Chateau Radyni. Pro název je pak rozhodující místo původu a výběr odrůd.



Sekt je náš středoevropský název pro šumivé víno, používá se v České republice, na Slovensku, v Německu a Rakousku. Do této kategorie tedy spadá i klasická česká Bohemka. Základ naprosté většina sektů tvoří cuvée, tedy směs maximálně tří odrůd vína. Najdou se ale i výjimky – třeba sekt z vinařství Chateau Bzenec, ve kterém najdete pouze Ryzlink rýnský.



Označením šampaňské se mohou pyšnit pouze šumivá vína pocházející z francouzského kraje Champagne. Tuto oblast celosvětově proslavili právě vinaři a rozkládá se na severovýchodě Francie. Zdejší podnebí výrazně ovlivňuje kyselost hroznů, které jsou tak pro výrobu opojného nápoje, podávaného v útlé skleničce, zcela ideální. Produkce šampaňského vyžaduje použití pouze směsi odrůd Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier, které druhotně kvasí klasickou metodou. V Česku můžete ochutnat například klasické šampaňské značky Alfred Gratien. To je založeno na cuvée, kterému dominuje ovocný Pinot Meunier kombinovaný s elegantním Chardonnay.



Z Francie pochází také crémant. Přestože se hrozny zpracovávají stejně jako v případě šampaňského, najdeme mezi nimi rozdíly hned dva. V první řadě není crémant vázán ke konkrétnímu území, můžeme jím tak nazývat jakékoli francouzské šumivé víno kvašené v lahvi. Za druhé nejsou stanovena přesná pravidla pro výběr odrůd, jako je tomu u šampaňského. Nejznámější jsou např. Crémant de Loire nebo Crémant de Bourgogne.



