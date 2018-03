Ajala - pochutnejte si na výběrové čokoládě

22. března 2018 | 15:00

Čokoláda, kterou si můžete dopřát s chutí a s čistým svědomím, to je Ajala. V brněnské manufaktuře ji totiž vyrábějí šetrně z výběrových kakaových bobů slazenou jen a jen třtinovou šťávou, takže si uchovává spoustu vlastností superpotravin.

Chuť je sice její hlavní, ale ne jediná přednost. „Nechceme jen dělat tu nejlepší čokoládu, hledáme způsob, jak celému našemu počínání dát hlubší smysl. A ten spočívá v tom, že skrze kvalitní produkty, které budou mít lidi rádi, uděláme něco pro producenty kakaa a tím i pro celou naši planetu,” vysvětluje Filip Teplý, zakladatel Ajaly. Ajala svou filosofii označuje jako triple WIN - trojí vítězství. Vítězi při výrobě Ajaly jsou totiž nejen výrobci, ale také zákazníci a především farmáři.



Vítězství pro zákazníka

Ajala nezvolila svou cestu výroby jen kvůli eticky a ekologicky orientovanému smýšlení svých zakladatelů, ale především proto, že kvalita a chuť čokolády je pro ně to nejdůležitější. A nejlepší kakao je to, které se pěstuje s úctou k planetě, lidem. Ať už jsou pro vás etické a ekologické aspekty potravin důležité nebo ne, na Ajale je skvělé, že výsledkem je skvělá výběrová čokoláda, která chutná vždy podle toho, z jaké farmy nebo sezóny pocházejí použité kakaové boby. A to je něco, co vám běžná čokoláda prostě nenabídne. Ať už jste ekologičtí, etičtí nebo prostě mlsní, filosofie Ajaly je výhra i pro vás jako zákazníka.



Vítězství pro Ajalu

Ajala je komerční firma, která svou výrobou směřuje ke generování přiměřeného zisku, není to charitativní projekt. Vždy je v centru jejích snah nejlepší možná výběrová čokoláda a všechno dělají pro to, aby byla pro zákazníka tak neodolatelná, že prostě neodejde ke konkurenci. Důležité ale je, že Ajala chce část ze svého zisku vracet farmářům v pěstitelských zemích. „Ve spolupráci s ekvádorským zpracovatelem Serviem Pachardem bychom se v budoucnu rádi věnovali i edukaci v pěstitelských zemích, aby farmáři pochopili, že se jim kvalita a šetrnost vyplatí víc než kvantita. Už nyní investujeme přímo v Ekvádoru do zpracovatelské infrastruktury a v budoucnu bychom chtěli být těmi, kdo ukáže farmářům, jak se mohou mít lépe,” dodává na závěr Filip Teplý.



